拆違建挨批大小眼 議員怒批建管處成「基泰小弟」

台北市長蔣萬安下午赴市議會總質詢，議員陳怡君批評基泰建設又發生爭議，建案「基泰台大」從地下室到頂樓的違建，包括鋼琴交誼廳、健身房超過200坪，半年前她就批評建商知法犯法，但至今仍未全拆，建管處成了「基泰小弟」？建管處長虞基學表示，已拆了部分樓板，目前還未結案；蔣萬安則說會去確認、了解。

基泰台大的大樓地上19層、地下6層，共80戶，陳怡君去年接獲基泰台大住戶陳情，發現內藏違建超過200坪，R1層「屋突1」加建200多坪住宅並隔成2大戶出租，涉不當得利並影響公共安全。陳怡君下午在議會質詢批評，基泰到現在，違建都還沒有拆。

她說，依「基泰台大」的違建查報，當時建管處已排定2023年12月11日會勘，若確認為違建就會查報拆除，該違建案顯示已結案，但從建管處照片來看，建管處根本就是放水，只拆除裝潢表皮外觀，違建結構都還存在，「屋突」內的違規使用，竟然只把華麗的壁紙拆除，室內裝修的鋼架也應該要拆除才對，結果違規的結構沒有拆除，隨時都可以裝潢回去。

陳怡君指出，建管處對於一般市民的違建，可說是嚴格執行，除了違建項目明確登載於系統之外，對於拆除違建的原則通常都是拆到不堪使用，沒有轉圜的餘地與空間，基泰這是超過200坪的大違建，住戶擔心上面多了200坪，會有安全結構的問題，但建管處拆違建大小眼，像是「基泰」的小弟。

建管處長虞積學指出，「屋突」的框架有樓板的夾層，建管處有查到，也都有查報，但基泰找建築師申請補照，如果是建管處拆，一訂會拆到不堪使用，先讓他們自行拆除，且還沒有讓他們結案。