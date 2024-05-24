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端午包愛心粽 汐止善琴慈惠堂5千顆送弱勢

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止善琴慈惠堂在端午前要包五千顆的愛心粽子送給學校、還有家扶中心，希望大家都能開心過端午。 圖／觀天下有線電視提供
汐止善琴慈惠堂在端午前要包五千顆的愛心粽子送給學校、還有家扶中心，希望大家都能開心過端午。 圖／觀天下有線電視提供

再過兩個禮拜就是端午節了，汐止善琴慈惠堂在端午前要包五千顆的愛心粽子送給學校、還有家扶中心，十幾位志工們今(24)日一大早5點多就開始洗粽葉、炒料包愛心粽，希望大家都能開心過端午。

汐止善琴慈惠堂主陳雪嬌表示，母娘慈悲，感謝所有的鄉親，願意抽空來包愛心粽，從建廟開始到現在，愛心粽送弱勢，已經10年了，大家都是愛心付出，今年災難特別多，所以，今年特別提早包粽子，希望全省的眾生都平安。

新北市議員周雅玲指出，時間真的過得很快，再過20天左右就是一年一度的端午節，汐止善琴慈惠堂，除了每年固定捐一些白米幫助弱勢，端午佳節依舊滿滿的愛心，秉持母娘慈悲的精神，包愛心粽給很多的弱勢單位團體，今年在陳堂主的帶領下，也結合了很多的師兄師姐還有一些志工媽媽，預計要包5000顆的愛心粽，要送給汐止的一些學校、還有長久以來致立於關懷弱勢家庭的家扶中心。

基隆家扶中心督導陳志銘指出，感謝母娘慈悲，陳堂主帶領善琴慈惠堂的師兄姐們，花很多時間幫家扶準備1500個粽子，善琴慈惠堂從101年到現在已經13年，已經送給家福16500個粽子，家扶都會送到偏鄉的地方，送給那些弱勢的家庭跟小孩，然後除了送粽子，他們這幾年也送來將近10萬斤的米，幫助家扶一些弱勢的家庭，真的提供很多的幫助。

愛心粽只送不賣，不過，用料都超用心，有菜脯、香菇、豬肉等等，志工們忙個不停，因為這兩天總共要包5000顆粽子送給學校像是北港國小以及北峰國小，還有基隆家扶中心，受贈單位也頒發感謝狀，表示感謝，位在汐止八連路的善琴慈惠堂，不但平時送白米，從建廟開始，十幾年來，端午節前夕就會號召志工包粽子，餡料豐富，更多的是大家的愛心，希望弱勢族群都能過一個溫暖的端午節。

愛心 汐止 粽子

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