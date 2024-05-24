高山好茶搭新鮮水果 淡水茶館品味到台灣好茶

台灣人愛喝手搖飲料，據經濟部統計，台灣每年約可賣出10億2,000萬杯手搖飲，另根據財政部統計，2022年的飲料市場店家數飆破2萬7,509家，來到淡水老街觀光一級戰區，手搖飲也不少，但其中這一間茶之漾，以茶館形式呈現，用高山茶結合台灣當季新鮮水果，不只是區別其他手搖飲店當中五花八門的飲料品項，就是要消費者真正品味到台灣好茶的回甘香氣。

茶之漾茶館張珈鑫說，他們從南投埔里來到淡水定居開店，老家就是種茶製茶出身，因此對茶的講究相當仔細，而店內有高山茶、烏龍茶、日月潭紅茶等知名台灣茶，更有茶葉包裝，搭配上現在夏季的台灣柳丁、芒果都可以做成水果清茶，還有大禹嶺冷泡茶，都非常適合。而店開在淡水老街而言，管理更是要講究，因此選用台灣大寬頻紅樹林有線電視的智慧監控，更是能夠隨時看到店內狀況。

張珈鑫也說，使用高畫質的智慧監控不只是能夠在外有警告功能，還可以將畫面放大來仔細看找客人錢有沒有找錯，更可以避免掉許多糾紛相當方便。而面對現在手搖飲市場滿滿的品牌店家，茶之漾更是要走出差異化，打造用台灣好茶，高山茶等許多在地茶品，結合水果要讓消費者喝出健康之外，也要喝出茶香回甘。