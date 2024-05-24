延緩失能課開跑 金山六三社區長輩健走杖運動
金山區六三社區發展協會每週都會辦理聚會、共餐，而為了讓長輩外出用餐聯誼也可以動一動促進健康，今年的延緩失能課程開跑，分為三個階段，第一個階段教練就帶來健走杖運動，訓練長輩的手腳肌肉，也協助長輩預防跌倒。
六三社區發展協會總幹事鐘鼎平表示，六三社區的延緩失能課程，今年第一期課程從三月份開始直到五月份，第一期課程進入尾聲，教練除了使用健走杖帶著長輩穩穩的走路，更加也加入了變化動作，讓長輩們可以使用健走杖更順手，邊走也可以邊運動。
鴻豐健康顧問執行長林秉專說，每週都會安排不同的課程內容，從伸展筋骨、體健運動到使用多元輔具預防跌倒與失能老化等等，就是希望長輩能夠多方嘗試，不只是訓練大小肌肉，更加也透過多元輔具練練反應，讓長輩肢體肌肉不退化，反應也跟著敏捷不退化。
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