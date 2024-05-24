快訊

國際法院裁決出爐！下令以色列中止拉法攻勢 面臨前所未見法律壓力

獨／睽違五年教育部先遞橄欖枝 明年將公告陸生學士班簡章

沒被特赦全因「不認犯罪所得」 陳水扁嗆公開扁案金流：寧死在法庭

延緩失能課開跑 金山六三社區長輩健走杖運動

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區六三社區發展協會教練就帶來健走杖運動，訓練長輩的手腳肌肉，也協助長輩預防跌倒。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區六三社區發展協會教練就帶來健走杖運動，訓練長輩的手腳肌肉，也協助長輩預防跌倒。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區六三社區發展協會每週都會辦理聚會、共餐，而為了讓長輩外出用餐聯誼也可以動一動促進健康，今年的延緩失能課程開跑，分為三個階段，第一個階段教練就帶來健走運動，訓練長輩的手腳肌肉，也協助長輩預防跌倒。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平表示，六三社區的延緩失能課程，今年第一期課程從三月份開始直到五月份，第一期課程進入尾聲，教練除了使用健走杖帶著長輩穩穩的走路，更加也加入了變化動作，讓長輩們可以使用健走杖更順手，邊走也可以邊運動。

鴻豐健康顧問執行長林秉專說，每週都會安排不同的課程內容，從伸展筋骨、體健運動到使用多元輔具預防跌倒與失能老化等等，就是希望長輩能夠多方嘗試，不只是訓練大小肌肉，更加也透過多元輔具練練反應，讓長輩肢體肌肉不退化，反應也跟著敏捷不退化。

健走 運動 長輩

延伸閱讀

保全示愛財秘不成竟持刀強吻又襲胸 賠50萬換緩刑

高科技產業搬進校園 金山高中學生驚喜看晶圓片

千人護送金山二媽回野柳媽祖洞 全台唯一退潮古禮祭典

左營果貿社區建設破敗「全為私人地」 議員憂無法改善

相關新聞

獨／新北龍舟賽遭詐團盯上…民眾LINE遞個資應徵工作人員 主辦籲別上當

端午節將至，新北市將辦第14屆龍舟錦標賽，98隊好手將爭奪245萬元獎金。沒想到新北市長侯友宜日前才剛參加祭江點睛儀式，...

九份紅燈籠祭登場侯友宜點燈 陳淑芳曝會進演藝圈秘密

「2024九份紅燈籠祭」今晚登場，新北市侯友宜市長及活動代言人金馬獎影后陳淑芳等在九份昇平戲院點燈，宣布活動開始，同時也...

瑞芳吉安里參加里環境認證 打造花園社區化

夏天到了，也是許多花卉盛開的季節，瑞芳區吉安里這幾年將里內髒亂點逐步改善，讓大街小巷都有綠美化的成果，打造花園社區化，每年也藉由參加里環境認證，讓里內環境越來越好，里長謝永昌、志工和居民的努力，讓大家有目共睹。

延緩失能課開跑 金山六三社區長輩健走杖運動

金山區六三社區發展協會每週都會辦理聚會、共餐，而為了讓長輩外出用餐聯誼也可以動一動促進健康，今年的延緩失能課程開跑，分為三個階段，第一個階段教練就帶來健走杖運動，訓練長輩的手腳肌肉，也協助長輩預防跌倒。

高山好茶搭新鮮水果 淡水茶館品味到台灣好茶

台灣人愛喝手搖飲料，據經濟部統計，台灣每年約可賣出10億2,000萬杯手搖飲，另根據財政部統計，2022年的飲料市場店家數飆破2萬7,509家，來到淡水老街觀光一級戰區，手搖飲也不少，但其中這一間茶之漾，以茶館形式呈現，用高山茶結合台灣當季新鮮水果，不只是區別其他手搖飲店當中五花八門的飲料品項，就是要消費者真正品味到台灣好茶的回甘香氣。

端午包愛心粽 汐止善琴慈惠堂5千顆送弱勢

再過兩個禮拜就是端午節了，汐止善琴慈惠堂在端午前要包五千顆的愛心粽子送給學校、還有家扶中心，十幾位志工們今(24)日一大早5點多就開始洗粽葉、炒料包愛心粽，希望大家都能開心過端午。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。