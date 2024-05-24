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瑞芳吉安里參加里環境認證 打造花園社區化
夏天到了，也是許多花卉盛開的季節，瑞芳區吉安里這幾年將里內髒亂點逐步改善，讓大街小巷都有綠美化的成果，打造花園社區化，每年也藉由參加里環境認證，讓里內環境越來越好，里長謝永昌、志工和居民的努力，讓大家有目共睹。
昨(23)日是瑞芳區里環境認證考核的日子，第一站來到吉安里，吉安里已經連續幾年都獲得環境五星認證，今年也要繼續爭取五星，考評委員來到吉安里的各點，對於里內的用心也是給予肯定。
吉安里里長謝永昌說，當了里長這麼多年，環境的整潔一直都是努力的目標，因此每年也參加環保局舉辦的里環境認證，來激勵志工和居民一起來維護改造自己的家園，每到夏季就最適合種植花草來美化環境。
志工們也表示，里長平時除了認真里內事務，對於種花花草草也是很有興趣，因此里內隨處可見原本髒亂的環境變成小花圃，而且種類繁多，讓里內到花開期就呈現花團錦簇的景象。
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