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北市幼兒園招生下周一二開放線上登記 總缺額達8654名

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生，5月27日至28日線上登記。示意圖。本報系資料照。
北市113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生，5月27日至28日線上登記。示意圖。本報系資料照。

北市公幼熱門，多數家長每年都希望能抽中，113學年度公立及非營利幼兒園暨教保服務中心招生，5月27日、28日開放登記，此次仍採全面線上辦理。台北市教育局今表示，扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，公立幼兒園對外招生總缺額6597名、非營利幼兒園暨教保服務中心則是2057名。

113學年度公立幼兒園總計招收756.5班，其中3至5歲班606班、2歲專班150.5班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，前者對外招生缺額4251名、後者2346名。非營利幼兒園暨教保服務中心3至5歲班缺額960名、2歲專班為1097名。

教育局說，5月27日上午9點至28日下午5點可至招生e點通網站（kid-online.tp.edu.tw）登記；登記期間，網站設有即時揭示系統，公告各園、各順位別登記情形，以利家長即時掌握各園登記報名情形。5月29日下午3點至3點30分抽籤後，家長當天至31日下午4點皆可報到。

教育局提醒家長，務必注意登記與報到時間，如有上傳證明文件，務必依招生簡章表列應提供的證明文件辦理，確認是否成功上傳。教育局將透過簡訊寄發審核結果，家長可留意簡訊通知，確認是否審核通過，並至網站確認是否成功登記，以免影響幼兒登記入園權益。

招生階段結束後，招生e點通將再開放「線上備取登記」階段，採線上登記、抽籤辦理，登記時間6月4日上午9點至6月5日下午4點，抽籤結果6日下午3點公告在各園網站，家長屆時記得到各園網站查看備取名單，維護自身權益。

北市 幼兒園 教育局

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