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新北捷運局力拼縮短環狀線板新段修復時程

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片為新北捷運局進場搭設施工架作業
照片為新北捷運局進場搭設施工架作業

新北捷運局為加速捷運環狀線修復進度，經過4次專家學者會議已確認盤式支承設計強度，並於23日開始進場搭設施工架及高空平台，以便進行後續修復工作。

新北捷運局表示，從23日起連續四天，將在中和區板南路上進行第一處墩柱施工架及高空平台搭設作業，後續也將逐墩施作，提供復原工程充足且安全的空間，並選擇非尖峰上下班時間，降低對市區車輛通行的影響。復原工程將敲除原有盤式支承，更換並焊接新的盤式支承，以及設置臨時千斤頂擡升等復原工作，鋼箱梁復位後，接續進行營運設施，包含軌道、隔音牆、水環及機電纜線修復，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等繁複作業，並在確保類似情形不再發生，一切安全無虞才能讓環狀線全線復駛。

聚傳媒

捷運環狀線 新北捷運

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