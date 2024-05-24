快訊

下班課注意！雨區擴大 雙北等8縣市豪、大雨持續到晚間

解套！楊蕙如率網軍罵大阪辦事處 憲法法庭判侮辱職務罪違憲

新北包種茶評鑑 27歲蔡智霖成最年輕特等獎得主

中央社／ 新北24日電

坪林區是新北市包種茶最大產區，坪林區農會昨天辦理春季包種茶市級評鑑，特等獎由27歲青農蔡智霖拿下，成為最年輕特等獎得主，他感謝評審肯定，表明會顧好製茶本業。

新北市政府農業局今天發布新聞稿表示，坪林區包種茶栽培面積488.49公頃，年產量282公噸，占全市65%。

農業局表示，坪林區農會5月16至23日進行包種茶評鑑，共有1635點茶品參賽，依品質分類為特等獎、頭等獎、金質獎、銀質獎及優良獎。

農業局表示，特等獎由27歲青農蔡智霖獲得，成為最年輕的包種茶王，他除了拿下特等獎，也獲得頭等獎、金質獎、參等獎及優良獎等，共囊括13個獎。

蔡智霖今天接受中央社記者電訪表示，昨天獎項公布時他正在製茶，朋友告訴他得獎訊息，他感覺好像在作夢，反覆跟大家確認消息是不是真的，直到今天才感到比較真實。

蔡智霖在念書時，只要有空都會回家幫忙製茶，因母親身體不適，為傳承製茶家業及照顧家人，退伍後決定回家接手，已有5年經歷，在茶園管理上施用有機肥，未來也希望結合AI科技，提高茶的品質穩定度。

他說，感謝肯定，不會因得獎而迷失，仍舊會把製茶本業顧好，持續精進技術，至於今年冬茶評鑑，他也說會繼續參加。

農業部茶及飲料作物改良場北部分場副研究員兼分場長評審蘇彥碩表示，今年氣候穩定，茶樹生長狀況良好，茶菁優良，且製茶期間天氣好，適合製茶，春茶的特等茶樣，發酵充足，茶乾油亮有光澤，茶湯澄清透亮，呈現清香。

坪林區農會理事長陳文慶表示，坪林包種茶春茶於4至5月採收期時天候佳，溫度適中且雨量充沛，適合茶葉製作，今年春茶品質佳，茶農以精湛製茶技術造就茶品獨特韻味，包種茶外觀條索狀，色澤翠綠，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。

坪林 農會

延伸閱讀

新北6月起共享汽機車增3服務區 毒駕納入重大違規停權

坪林27歲茶農蔡智霖拿下包種茶王 茶湯清香靠2訣竅

影／天雨路滑？新北新莊3車追撞2傷 警一查肇事騎士…無照

警訊！新北兒少性剝削案3年增71.2% 露胸、內衣照拐騙逾8成

相關新聞

內湖錢都日式涮涮鍋白菜驚見蛞蝓 北市衛生局稽查抓4缺失

北市合點壽司京站店日前發生花壽司蛞蝓事件，有民眾前天到內湖一家錢都日式涮涮鍋用餐，則在白菜發現蛞蝓蹤影，直呼「台灣的食安...

「頂溪捷運站外」砍人？北捷：是誤導！

針對23日有部分媒體報導新北市永和地區社會案件，標題卻以「新北頂溪捷運站外傳砍人」或以頂溪站體照片吸引點閱。臺北捷運公司鄭重表示，該案發生地點與捷運頂溪站，相隔約有1公里之遠，報導標題有誤導民眾造成社會恐慌之虞。

又見生菜上有活蛞蝓 北市揪環境不潔等缺失限期改善

近日民眾至北市內湖某賣場內的火鍋店用餐，驚見菜葉上有蛞蝓；北市衛生局表示已派員稽查，食材上沒異物但查出食品器具放地上、冰...

「京華城容積案」首邀彭振聲說明遭拒！北市前都發局長現身調查小組

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天第5度開會，首次邀請2位關鍵人物列席說明，時任副市長彭振聲拒絕、時任都發局長...

板橋都更448戶社宅僅回饋17戶 民代呼籲都更應為民眾謀福利

新北市府推動都更三箭及社宅政策，板橋港子嘴段都更案事業計畫於今年5月都市更新大會審議通過，不過新大樓申請容積加給20%、...

新北6月起共享汽機車增3服務區 毒駕納入重大違規停權

各縣市共享運具逐漸普及，新北市6月1日起與各業者重新簽訂行政契約，核定1萬2899輛共享機車、4343輛共享汽車，並將共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。