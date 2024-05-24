內湖錢都日式涮涮鍋白菜驚見蛞蝓 北市衛生局稽查抓4缺失

北市合點壽司京站店日前發生花壽司蛞蝓事件，有民眾前天到內湖一家錢都日式涮涮鍋用餐，則在白菜發現蛞蝓蹤影，直呼「台灣的食安就交給蛞蝓來守護了」。台北市衛生局今派員稽查，發現4項衛生缺失，已限期5月27日前改善，複查仍未符合規定，將依違反食安法最重處2億元罰鍰。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，民眾反映賣場內連鎖火鍋店菜盤出現蛞蝓異物，衛生局今日前往稽查，另針對人員衛生、病媒防治、作業場所加強查核。

林冠蓁說，產品責任險在效期內，現場未見食材有異物，但查獲廚房入口處門簾及爐台不清潔、冰箱內食材未覆蓋、員工個人物品未專區儲放及食品器具放置在地面等衛生缺失事項，已開立限期改善通知單，令業者5月27日前改善完成，複查仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條，處6萬元到2億元罰鍰。