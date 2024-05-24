又見生菜上有活蛞蝓 北市揪環境不潔等缺失限期改善
近日民眾至北市內湖某賣場內的火鍋店用餐，驚見菜葉上有蛞蝓；北市衛生局表示已派員稽查，食材上沒異物但查出食品器具放地上、冰箱內食材未覆蓋等缺失，27日限期改善。
台北市連鎖壽司分店日前才爆餐點出現活蛞蝓，前幾天又有民眾在社群上發文表示，日前到內湖某賣場內的火鍋店用餐，發現白菜上竟有蛞蝓在爬，引發議論。
北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，已派員前往稽查產品責任險，及依食品良好衛生規範準則進行稽查，並針對現場人員衛生、病媒防治、作業場所加強查核。
林冠蓁說，責任險在效期內，並未發現食材上有異物，不過查出廚房入口門簾等不乾淨、冰箱內食材未覆蓋、人員私人物品未專區放置、食品器具放置地面等缺失，已開限期改善單，27日前須改善完成，否則將依違反食安法第8及44條，可處新台幣6萬至2億元罰鍰。
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