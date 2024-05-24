「京華城容積案」首邀彭振聲說明遭拒！北市前都發局長現身調查小組

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」今天第5度開會，首次邀請2位關鍵人物列席說明，時任副市長彭振聲拒絕、時任都發局長黃景茂則稱依法行政。議員許淑華會後轉述，會中釐清都更容獎方案時序，當時專案小組多數委員稱不清楚詳情，下次會議訂於31日，除邀請其餘4位委員，也會再邀彭列席說明。

目前京華城案審查進度，調查小組邀請都委會2020年6月20日、2021年3月18日與7月1日專案小組、共3次會議9位委員列席說明，本周一已有白仁德、劉玉山、徐國成到場，今天則是潘一如與陳明吉、前都發局長黃景茂，首次受邀的彭振聲透過都發局表達拒絕出席。

會議不開放媒體，許淑華會後轉述，會中釐清京華城都更容獎方案4時序，2020年5月21日都委會765次會議與會委員要求給予京華城獎勵，但未說明是何種，6月20日白仁德主持專案小組會議，7月3日京華城發文都發局提出方案4「獨創容獎方式」、7日黃景茂簽呈、30日彭振聲拍板以容獎補償京華城，柯11月拍板就知情。

她指出，依目前相關資料的文字敘述來看，白仁德扮演關鍵角色。本周2次會議列席的多數委員稱，起初所知內容是給予容獎、刺激地方發展，但不清楚方案4實際內容，包含都更獎勵20%、容積移轉30%；黃景茂則稱前市長交辦送都委會審議，他是聽命行事。

許淑華說，今日結論是都委會通常審議都更案，從來不會處理私地主自提投資案。再者，都委會只能審議、不能研議，不會為個人研議可行方案，就是要避免球員兼裁判。

黃景茂現任國家住都中心執行長，會後被問及當時是否開綠燈，他表示，依法行政，送到都委會研議，再公開展覽，他就做到這樣，後來就離開了。至於在法律站得住腳？，黃點頭回應「對」。

調查小組第6次會議訂於5月31日，屆時將邀請曾光宗、黃台生馮正民與何芳子共4名委員列席，並再度邀請彭振聲。