板橋都更448戶社宅僅回饋17戶 民代呼籲都更應為民眾謀福利
新北市府推動都更三箭及社宅政策，板橋港子嘴段都更案事業計畫於今年5月都市更新大會審議通過，不過新大樓申請容積加給20%、提高基準容積為240%，新大樓可蓋出448戶但僅回饋社宅17戶，新北市議員戴瑋姍認為社宅回饋比例過少，政府進行都更不應只著眼建商利益，而應為民眾謀福利。
板橋港子嘴段都更案為業者2020年7月提出變更事業計畫申請，基地面積坐落板橋區環河路、縣民大道、萬板路818巷及萬板路所圍之街廓，基地面積1309坪，更新前上有11戶合法及違章建物，都更後預計興建1棟地上24樓、地下5層共計448戶住宅大樓。
新北市都更處表示，此基地因臨接50公尺寬萬板路，建商配合新北市都更二箭及社宅政策申請容積加給20%、提高基準容積為240%，並於5樓捐贈17戶社宅，留設5公尺人行步道，預計2025年上半年動工及2029年3月完工。
新北市議員戴瑋姍認為，爭取容積獎勵後的都更大樓可蓋出448戶，但社宅回饋僅有17戶，認為社宅回饋的比例偏低，呼籲市府進行都更時不應只著眼建商的利益，而應更看重民眾的居住福利。
都更處長林炳勲說，新北市府透過都更三箭政策提供公益設施包含托老、托幼、社宅、身障日照設施等，在都更三箭政策下多元都更申請1452案，核准943案。都更二箭申請符合資格的共計68案，預計約提供4萬坪公益設施空間，強調透過政策可讓市民居住生活環境更安全美好。
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