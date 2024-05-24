板橋都更448戶社宅僅回饋17戶 民代呼籲都更應為民眾謀福利

新北市府推動都更三箭及社宅政策，板橋港子嘴段都更案事業計畫於今年5月都市更新大會審議通過，不過新大樓申請容積加給20%、提高基準容積為240%，新大樓可蓋出448戶但僅回饋社宅17戶，新北市議員戴瑋姍認為社宅回饋比例過少，政府進行都更不應只著眼建商利益，而應為民眾謀福利。

板橋港子嘴段都更案為業者2020年7月提出變更事業計畫申請，基地面積坐落板橋區環河路、縣民大道、萬板路818巷及萬板路所圍之街廓，基地面積1309坪，更新前上有11戶合法及違章建物，都更後預計興建1棟地上24樓、地下5層共計448戶住宅大樓。

新北市都更處表示，此基地因臨接50公尺寬萬板路，建商配合新北市都更二箭及社宅政策申請容積加給20%、提高基準容積為240%，並於5樓捐贈17戶社宅，留設5公尺人行步道，預計2025年上半年動工及2029年3月完工。

新北市議員戴瑋姍認為，爭取容積獎勵後的都更大樓可蓋出448戶，但社宅回饋僅有17戶，認為社宅回饋的比例偏低，呼籲市府進行都更時不應只著眼建商的利益，而應更看重民眾的居住福利。