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坪林27歲茶農蔡智霖拿下包種茶王 茶湯清香靠2訣竅

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
坪林為包種茶的最大產區。圖／新北市農業局提供
坪林為包種茶的最大產區。圖／新北市農業局提供

新北市坪林區農會23日辦理春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由27歲茶農蔡智霖奪得，成為新北最年輕的百萬冠軍茶王。蔡智霖原本就讀設計系，但母親身體不適，為了就近照顧家人，5年前畢業後回鄉接棒，成為家中第四代，今年在父親蔡瑞陽指導下，首次拿下特等獎，訣竅是靠有機肥跟趁好天氣採茶。

坪林為包種茶的最大產區，「包種茶評鑑」是新北市最大規模的評鑑賽事，本年春季評鑑有1635點茶品參賽，從5月16至23日共8天品評，最後由蔡智霖拿下特等獎。

蔡智霖與父親蔡瑞陽共同經營蔡瑞陽茶舖31年，是家中第四代茶農。父親蔡瑞陽曾於2012年獲得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，在蔡瑞陽的教導下，第一次拿下特等獎，也獲得頭等獎、金質獎、參等獎及優良獎等，共囊括13個獎。

蔡智霖表示，在東南科大設計系上學時，都會抽空回家幫忙製茶，因母親身體不適，為了照顧家人，退伍後決定回鄉接棒製茶工作已有5年，茶園管理上施用有機肥，且在中午後好天氣採茶，這次能拿下包種茶冠軍相當開心。

本次評審蘇彥碩表示，今年氣候穩定，茶樹生長狀況良好，茶菁優良，且製茶期間天氣很好，適合製茶。今年度特等茶樣，發酵充足，茶乾油亮有光澤，茶湯澄清透亮，呈現清香，小白花的香型，蘭花、梔子花的清香，茶湯甘醇、乾淨、醇厚、平衡且充滿韻味。

坪林區農會理事長陳文慶表示，春茶於4至5月採收期天候佳，溫度適中且雨量充沛，相當適合茶葉製作，今年春茶算是大豐收，茶葉品質佳，茶農透過精湛製茶技術造就茶品獨特韻味。包種茶外觀似條索狀，色澤翠綠，水色蜜綠帶金黃色，香氣清香幽雅，滋味甘醇滑潤，香氣越濃郁品質越高級。

蔡智霖（左一）與父親蔡瑞陽（右一）共同經營蔡瑞陽茶舖31年，是家中第四代茶農。圖／新北市農業局提供
蔡智霖（左一）與父親蔡瑞陽（右一）共同經營蔡瑞陽茶舖31年，是家中第四代茶農。圖／新北市農業局提供
新北市坪林區農會23日辦理春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由27歲茶農蔡智霖奪得。圖／新北市農業局提供
新北市坪林區農會23日辦理春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由27歲茶農蔡智霖奪得。圖／新北市農業局提供
新北市坪林區農會23日辦理春季包種茶市級評鑑，今年特等獎由27歲茶農蔡智霖奪得。圖／新北市農業局提供
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