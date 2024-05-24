來和梅庭說暫別 修復再利用等2026年再現

和洋建築風格的台北市北投梅庭，通過修復及再利用計畫，將於今年7月舉辦修復工程，預計2026年完工，因此於26日下午5點舉辦「梅庭再見音樂會」。新北投營運處總監李曉雯表示，這次工程主要是例行性的結構修繕，未來規畫增加休憩區，讓民眾走讀北投時有處落腳。

建於1930年代末期的梅庭，曾是防空避難室及私人溫泉浴室，建築特色彰顯在地，更是北投溫泉區亮點文化資產。文化局介紹，修復再利用計畫於2022年提出、2023年委託建築師事務所辦理規畫設計，今年辦理工程。

文化局表示，這次修復重點為屋頂及屋瓦局部檢修、外牆清洗及整修、結構補強、木作修繕、機電線路更新、消防設備更新等工程項目。李曉雯補充，梅庭串接地熱谷、新北投車站等景點，不過周遭較少休息區，未來規畫在梅庭周遭增設旅客休憩處，走累了來這逛逛吃個甜品。

李曉雯也說，整修的一年多時間，會將梅庭的建築特色等作為立體書教具，將和洋風格建築、內裝等介紹給北投學校的學生們，同時也和溫泉飯店業合作，重新裝設梅庭一景到大廳等，「雖然一年多時間休息，但仍將梅庭帶著走。」