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來和梅庭說暫別 修復再利用等2026年再現

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市北投梅庭今年7月舉辦修復工程，預計2026年完工。圖／台北市文化局提供
台北市北投梅庭今年7月舉辦修復工程，預計2026年完工。圖／台北市文化局提供

和洋建築風格的台北市北投梅庭，通過修復及再利用計畫，將於今年7月舉辦修復工程，預計2026年完工，因此於26日下午5點舉辦「梅庭再見音樂會」。新北投營運處總監李曉雯表示，這次工程主要是例行性的結構修繕，未來規畫增加休憩區，讓民眾走讀北投時有處落腳。

建於1930年代末期的梅庭，曾是防空避難室及私人溫泉浴室，建築特色彰顯在地，更是北投溫泉區亮點文化資產。文化局介紹，修復再利用計畫於2022年提出、2023年委託建築師事務所辦理規畫設計，今年辦理工程。

文化局表示，這次修復重點為屋頂及屋瓦局部檢修、外牆清洗及整修、結構補強、木作修繕、機電線路更新、消防設備更新等工程項目。李曉雯補充，梅庭串接地熱谷、新北投車站等景點，不過周遭較少休息區，未來規畫在梅庭周遭增設旅客休憩處，走累了來這逛逛吃個甜品。

李曉雯也說，整修的一年多時間，會將梅庭的建築特色等作為立體書教具，將和洋風格建築、內裝等介紹給北投學校的學生們，同時也和溫泉飯店業合作，重新裝設梅庭一景到大廳等，「雖然一年多時間休息，但仍將梅庭帶著走。」

文化局補充，「梅庭再見音樂會」於26日舉辦，並且延長開館到晚間7點，邀請台北打擊樂團及台灣月琴民謠協會精彩的音樂饗宴，當日現場將提供無酒精飲品「梅庭特調」，邀請民眾共同歡飲並舉杯向北投梅庭說再見。

昔日的私人溫泉浴室在藝術家倪瑞宏、國寶彩磁藝師和在地區民創作下 ，讓溫泉浴室溫度再現。圖／台北市文化局提供
昔日的私人溫泉浴室在藝術家倪瑞宏、國寶彩磁藝師和在地區民創作下 ，讓溫泉浴室溫度再現。圖／台北市文化局提供

北投 建築師 音樂會

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