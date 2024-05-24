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廢水倒雨水溝民怒沒公德心 新北手搖飲店遭警告罰6千

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市樹林區某連鎖手搖飲店，昨晚店員將油水分離槽班制路旁常見的雨水下水道將熱水排出。圖／樹林人臉書社團翻攝
新北市樹林區某連鎖手搖飲店，昨晚店員將油水分離槽班制路旁常見的雨水下水道將熱水排出。圖／樹林人臉書社團翻攝

新北市樹林區一間連鎖手搖飲店，昨晚將店內油水分離槽搬至路旁雨水下水道傾倒廢水，民眾不滿拍下上傳臉書表示「他們在倒什麼呀？可以這樣倒嗎還冒煙欸！」環保局接獲線報立即前往稽查，店家表示是將油水分離槽熱水排出，經檢視下水道未有油脂殘留，仍警告店家若汙染水溝可依廢清法罰6千元。

新北市樹林區某連鎖手搖飲店，昨晚店員將油水分離槽搬至路旁常見的雨水下水道側溝將熱水排出，畫面被民眾拍下貼網表示「在秀泰樓下遇到！請問這是哪家餐廳的！他們在倒什麼呀？可以這樣倒嗎還冒煙欸！」網友也不滿環境遭汙染表示「沒垃圾桶嗎？、誇張、沒公德心」。

新北市環保局接獲線報立即派人前往稽查，經詢問店員並檢視下水道情形，店員表示是將油水分離槽熱水排出，下水道也未有遭廢油汙染的情形。

新北市環保局表示，樹林區清潔隊昨晚派員前往稽查，據了解是飲料業者將油水分離槽內存放熱水排出，經檢視水溝內未發現有明顯汙染，已向業者告知若汙染水溝將依廢棄物清理法罰最高6千元罰鍰。

新北環保局接獲線報前往該店稽查油水分離槽。圖
新北環保局接獲線報前往該店稽查油水分離槽。圖

店員 環保局

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