廢水倒雨水溝民怒沒公德心 新北手搖飲店遭警告罰6千

新北市樹林區一間連鎖手搖飲店，昨晚將店內油水分離槽搬至路旁雨水下水道傾倒廢水，民眾不滿拍下上傳臉書表示「他們在倒什麼呀？可以這樣倒嗎還冒煙欸！」環保局接獲線報立即前往稽查，店家表示是將油水分離槽熱水排出，經檢視下水道未有油脂殘留，仍警告店家若汙染水溝可依廢清法罰6千元。

新北市樹林區某連鎖手搖飲店，昨晚店員將油水分離槽搬至路旁常見的雨水下水道側溝將熱水排出，畫面被民眾拍下貼網表示「在秀泰樓下遇到！請問這是哪家餐廳的！他們在倒什麼呀？可以這樣倒嗎還冒煙欸！」網友也不滿環境遭汙染表示「沒垃圾桶嗎？、誇張、沒公德心」。

新北市環保局接獲線報立即派人前往稽查，經詢問店員並檢視下水道情形，店員表示是將油水分離槽熱水排出，下水道也未有遭廢油汙染的情形。