蔣萬安行李大開箱..原來型男市長出訪必帶1物 防應酬多

台北市長蔣萬安上周出訪東京，今IG也貼出幕僚突襲檢查蔣市長行李箱影片。蔣自豪稱自己絕對是有計畫的「J型人」，果然行李箱一打開，裡頭衣物分類井然有序，蔣萬安也自認自己的行李箱家私(台語用品)是多了一點，不過都有收得好好，並且還自帶音效稱「登愣...我的行李很整齊、很棒吧！」

不過幕僚覺得最勁爆的，竟是蔣萬安行李也帶了運動手臂用的健身器材，蔣萬安還一副稀鬆平常地說「就運動啊！就是怕應酬吃太多。」幕僚也突襲蔣萬安的飯店房間浴室，發現神秘小袋裡面有牙刷組、防曬、藥品、遮瑕膏……，甚至還被幕僚發現，原來蔣市長行程滿檔靠的就是人參精來補元氣。

也正因為這是蔣萬安市長出訪行李第一次大曝光，吸引大批網友按讚，網友認證蔣萬安的行李真的「整齊有序」，也有網友大讚蔣市長「真的愛乾淨！」