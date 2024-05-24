野柳漁港泊位不足 漁民盼擴建避颱風

新北萬里區漁會管轄200噸級以下大小船隻368艘，颱風來臨時船隻紛紛回港停靠，大小船在港區卡位，野柳漁港空間不足，漁民盼擴建野柳漁港，不需要開船到更遠地方避風浪。新北漁業處允諾向中央爭取經費，讓漁船能安全停泊。

新北市野柳漁港為遊客享受海鮮美食的熱門去處，近年漁港船隻、噸位逐漸成長，漁港港區不敷使用，導致颱風來襲時，不少漁船要到周邊漁港暫避風浪。立委廖先翔接獲漁民反映，日前邀集漁業處等單位現勘，希望擴建野柳漁港，新北市漁業處評估擴建漁港經費要4億元，擬先向漁業署爭取數值模擬及水工模型補助經費，評估可行性。

萬里區漁會管轄200噸級以下船隻總數368艘，天氣穩定時漁船出海捕魚，停泊空間較有餘裕，每到颱風季節，船隻紛紛回港，大小船在港區卡位，導致野柳漁港空間不足，不少船隻只能選擇較遠的基隆或磺港漁港停船，漁民盼擴建野柳漁港。

新北市萬里區漁會總幹事林慧玲表示，野柳漁港有內泊及深水泊（外泊）區，內泊因堤岸阻隔穩定度較佳，深水泊區易受潮汐、風浪影響，船隻停靠時穩定度較差，希望擴建工程能延伸離岸堤。

新北市漁業處長簡明雄說，野柳漁港港嘴水深達19公尺，擴建花費至少4億元，後續仍須進行數值模擬、水工模型及可行性評估，漁業處會向中央持續爭取經費。