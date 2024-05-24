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新北捷運環狀線修復 拚縮短到1年內
新北捷運環狀線受0403地震影響，11處局部位移，目前修復中。經過4次專家學者會議已確認盤式支承設計強度，36組盤式支承施工廠商已訂料生產中，新北捷運局昨進場搭設施工架及高空平台，努力拚修復，盼時程縮短到1年內，早日恢復全線營運。
捷運局表示，團隊正在全力拚環狀線修復，努力縮短修復時程，加速恢復通車營運，昨天起連續4天，在中和區板南路上的第一處墩柱搭設施工架及高空平台，後續也將逐墩施作，提供復原工程充足而且安全的空間，並且選擇在非尖峰時段施工，以便降低對市區交通的衝擊。
捷運局說，復原工程須搭設16至28公尺高上下設備及高空作業平台，提供後續進場修復作業空間。施工架與作業平台搭設好後，將敲除原有盤式支承，更換並焊接新盤式支承，及設置臨時千斤頂擡升等復原工作，鋼箱梁復位後，接續軌道、隔音牆、水環及機電纜線修復，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等作業。
捷運局強調，陸續開過25次復原工程推動檢討會議，確保類似災害不會再發生，雙北捷運局共同委託第三方公正鑑定單位，持續辦理損害分析。
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