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舊衣回收亂象增 新北修法強化管理

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市舊衣回收量逐年攀升，修訂管理要點，強化管理。記者葉德正／攝影
新北市舊衣回收量逐年攀升，修訂管理要點，強化管理。記者葉德正／攝影

快時尚蔚為風潮，以致舊衣回收量逐年攀升，新北市環保局統計，2021年回收量有4724噸，2023年已達7023噸，衍生舊衣回收箱管理壓力，新北市環保局修訂「新北市舊衣收集再利用設施設置管理要點」，根據違規態樣，改善期由原本1周至1個月，縮短為2至7天，違規嚴重者將撤銷點位。

新北市舊衣回收管道有分社福團體設置、清潔隊回收兩處，環保局統計舊衣回收量，2021年社福團體回收3390.7噸、清潔隊1333.8公噸，總計4724.5噸，2022年總計6106.6噸、2023年7023.2噸，今年第一季已達2000.5噸，顯示舊衣回收量逐年攀升，推測與快時尚風行，政府加大推廣力道有關。

如果舊衣有8成新，通常能夠變賣再利用，造福不少的社福與弱勢團體，環保局表示，從2021年至今年核准53家社福團體設置，目前分布在15區，有2365個舊衣回收箱，53個社福團體共雇用95名身障人士。

環保局表示，社福團體回收舊衣由社福團體自行變賣再協助弱勢，清潔隊回收變賣金額均價依照市場行情波動，2021年變賣所得105萬4268元、2022年有90萬9629元、2023年則是525萬6434元，今年第一季變賣收益有411萬5754萬元。

因舊衣回收數量增加，衍生部分亂象，有舊衣回收箱影響交通與環境衛生，也有不少舊衣回收箱外觀未清潔完整、被張貼廣告或舊衣滿出未清等，還有遭民眾惡意棄置衍生廢棄物等問題。

新北市傷殘之友協會理事長湯劍雄說，疫情期間舊衣出不去，各倉庫塞滿滿，有些品項難銷出，10元收來的物品，賣出可能剩2元，隨著疫情解封，銷售逐漸穩定，回到疫情前水準，童裝最為熱門。湯劍雄認為，強化舊衣回收箱管理是好的政策，落實公德心教育也是重要一環。

快時尚 環保局

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