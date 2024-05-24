聽新聞
test
0:00 / 0:00

預定地埋廢棄物 汐止900戶社宅告吹

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市汐止區昊天嶺900戶社宅預定地，地底被掩埋營建廢棄物，立委廖先翔要求國防部善後，以利活化土地。記者邱瑞杰／攝影
新北市汐止區昊天嶺900戶社宅預定地，地底被掩埋營建廢棄物，立委廖先翔要求國防部善後，以利活化土地。記者邱瑞杰／攝影

內政部原規畫在新北市汐止區昊天嶺的軍方土地，興建900戶社會住宅，但在地質鑽探時發現營建廢棄物等垃圾，評估清理經費高達4.5億元，內政部評估不符效益撤銷土地變更案，社宅胎死腹中。立委廖先翔昨會同市府、軍方相關單位會勘，要求國防部清除廢棄物善後，否則土地不只汙染也無法再利用。國防部人員表示，會在1個月內提供清理期程，以利需地機關規畫土地使用事宜。

昊天嶺軍方管理土地約9公頃，部分土地被民眾占用種菜。當地民眾指出，民眾的「菜園」大約5年前被清除，隨後有業者進駐搭設圍籬，並有工程車輛進出，堆放H型鋼等建材。業者聲稱合法租用，但是軍方調查後，發現李姓上尉違法出租土地。

廖先翔說，地方人士對興建社宅懷抱期待，沒想到地質鑽探發現竟掩埋大量營建廢棄物等垃圾，甚至還有IC晶片等電子廢棄物，清理經費要4.5億元，且至少耗時1年，國家住都中心認為不符效益，導致社宅胎死腹中。

廖先翔表示，在汐止大同路一段515巷內的入口處，仍見許多瀝青廢渣堆到像座小山。未來能否興建社會住宅及其他社福設施，或是開發特色公園、體育園區，先決條件都要清除地底的廢棄物才有機會活化，要求國防部1個月內提出改善計畫。

土地管理機關國防部政戰局人員說，1996年從軍備局手中接管這片土地，因國有、私有土地交雜不易管理。過去有段時間做為陸軍訓練靶場，後來遭占用掩埋廢棄物。

政戰局指出，已提告訴請恢復土地原狀，法院裁定分4階段強制執行，目前已進展到法院擇期辦理強制執行作業最後階段，辦理廢棄物清運事宜，軍方會在1個月內提供清理期程，以利需地機關規畫土地使用事宜。

廖先翔並說，會商請環保局監督軍方後續是否依改善計畫執行，也會詢問國家住都中心是否有重新規畫社會住宅意願，如確無意願會再徵詢地方未來活化方向。

國防部 廖先翔 廢棄物 汐止 社宅 社會住宅

延伸閱讀

汐止900戶社宅基地埋大量廢棄物告吹 廖先翔促軍方善後

一家大小生計全靠船 漁民懇求擴建野柳漁港避颱風

野柳漁港泊位不足 立委廖先翔盼啟動擴建計劃

不與高壓電塔為鄰 汐止康詩丹郡社區拆除電纜

相關新聞

周董、阿信想攻大巨蛋 柯文哲「兩道魔咒」待解

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會？亞洲天王周杰倫、五月天阿信等日前都喊話盼能攻蛋，議員期盼破解柯市府設下的「兩道魔咒」。體育局...

第3副市長等嘸？ 蔣萬安：非常需要

台北市目前缺第3副市長、警局長也待補，更傳出副市長李四川將投入2026年新北市長選舉，人事缺口成為昨天議會總質詢焦點，市...

北市府減債149億 人均負債不到3萬

台北市長蔣萬安上任後，根據公共債務法還債，今年5月執行債務還本，減債49億元，上任迄今已累計減債149億元。債務未償餘額...

預定地埋廢棄物 汐止900戶社宅告吹

內政部原規畫在新北市汐止區昊天嶺的軍方土地，興建900戶社會住宅，但在地質鑽探時發現營建廢棄物等垃圾，評估清理經費高達4...

蔣萬安行李大開箱..原來型男市長出訪必帶1物 防應酬多

台北市長蔣萬安上周出訪東京，今IG也貼出幕僚突襲檢查蔣市長行李箱影片。蔣自豪稱自己絕對是有計畫的「J型人」，果然行李箱一...

舊衣回收亂象增 新北修法強化管理

快時尚蔚為風潮，以致舊衣回收量逐年攀升，新北市環保局統計，2021年回收量有4724噸，2023年已達7023噸，衍生舊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。