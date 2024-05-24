預定地埋廢棄物 汐止900戶社宅告吹

內政部原規畫在新北市汐止區昊天嶺的軍方土地，興建900戶社會住宅，但在地質鑽探時發現營建廢棄物等垃圾，評估清理經費高達4.5億元，內政部評估不符效益撤銷土地變更案，社宅胎死腹中。立委廖先翔昨會同市府、軍方相關單位會勘，要求國防部清除廢棄物善後，否則土地不只汙染也無法再利用。國防部人員表示，會在1個月內提供清理期程，以利需地機關規畫土地使用事宜。

昊天嶺軍方管理土地約9公頃，部分土地被民眾占用種菜。當地民眾指出，民眾的「菜園」大約5年前被清除，隨後有業者進駐搭設圍籬，並有工程車輛進出，堆放H型鋼等建材。業者聲稱合法租用，但是軍方調查後，發現李姓上尉違法出租土地。

廖先翔說，地方人士對興建社宅懷抱期待，沒想到地質鑽探發現竟掩埋大量營建廢棄物等垃圾，甚至還有IC晶片等電子廢棄物，清理經費要4.5億元，且至少耗時1年，國家住都中心認為不符效益，導致社宅胎死腹中。

廖先翔表示，在汐止大同路一段515巷內的入口處，仍見許多瀝青廢渣堆到像座小山。未來能否興建社會住宅及其他社福設施，或是開發特色公園、體育園區，先決條件都要清除地底的廢棄物才有機會活化，要求國防部1個月內提出改善計畫。

土地管理機關國防部政戰局人員說，1996年從軍備局手中接管這片土地，因國有、私有土地交雜不易管理。過去有段時間做為陸軍訓練靶場，後來遭占用掩埋廢棄物。

政戰局指出，已提告訴請恢復土地原狀，法院裁定分4階段強制執行，目前已進展到法院擇期辦理強制執行作業最後階段，辦理廢棄物清運事宜，軍方會在1個月內提供清理期程，以利需地機關規畫土地使用事宜。

廖先翔並說，會商請環保局監督軍方後續是否依改善計畫執行，也會詢問國家住都中心是否有重新規畫社會住宅意願，如確無意願會再徵詢地方未來活化方向。