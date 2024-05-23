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勞工退休給付有別遭監院糾正 中市府將核實提撥

中央社／ 台中23日電

台中市府被指辦理縣市合併的勞工退休給付竟差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用，今天遭監院糾正﹔中市府表示，基於照顧員工的義務與責任，將依規檢討、核實提撥退休金。

台中市府今天晚間透過文字稿表示，經追溯陳情人當時實際從事的工作內容，應符合自民國87年7月1日起適用勞動基準法，但原台中縣政府未將陳情人納入適用勞基法員額內，縣市合併後移撥都市發展局的舊制勞基法人員名冊內亦無該員，因此無從計算其舊制年資。

市府指出，都發局曾召開「勞工退休準備金監督委員會」，調閱相關公文釐清該員新舊制年資問題，基於照顧員工的義務與責任，後續接獲監察院正式公文後，將進一步釐清監察院各項意見，以勞工權益為優先，依規檢討並核實編列提撥退休準備金。

監委賴振昌今天透過新聞稿表示，監察院受理民眾陳情，從民國86年5月1日開始任職於原台中縣政府工務處工程科違章建築拆除隊臨時工，在縣市合併後，才轉到台中市政府都市發展局。

賴振昌說，據台中市政府都市發展局稱，陳訴人沒有在台中市政府都市發展局拆除隊95年1月16日奉准簽的勞工退休金新（舊）制清冊名單裡面，不符合資格，無法結清舊制年資，但原台中市政府相同工作性質的員工，卻可計算舊制年資，實屬不公。

賴振昌指出，台中市政府在辦理縣市合併的勞工退休給付竟差別待遇，不符勞動法令應全國一致適用；都市發展局與秘書處遇事畏難規避、互相推諉，罔顧弱勢勞工權益，遭監院糾正。

台中市 監察院 縣市合併

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