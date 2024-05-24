第3副市長等嘸？ 蔣萬安：非常需要

台北市目前缺第3副市長、警局長也待補，更傳出副市長李四川將投入2026年新北市長選舉，人事缺口成為昨天議會總質詢焦點，市長蔣萬安一一答詢表示，非常需要第3副市長，仍在努力，警局長人選還要再跟內政部討論。至於李四川去向，蔣萬安強調「一定會萬安緊抱。」

台北市人口數在前市長柯文哲卸任前掉至250萬以下，市長蔣萬安前年剛上任時，北市僅設2位副市長編制，隨著去年5月31日北市人口達到250萬以上，依法蔣市府可增設第3名副市長。不過時間快一年，蔣萬安找第3位副市長，至今無譜。

議會昨總質詢，議員汪志冰問，第3名副市長何時就任？「到底是大約在冬季？還是等到花兒都謝了？」蔣萬安表示，「我們會努力。」汪志冰問是否沒第3副市長也沒差？蔣回「沒有，我非常需要」，「妳看我黑眼圈愈來愈深，就知道了。」

蔣萬安說，終究這是一個辛苦的工作，要服務這麼多市民，還有要提財產申報，對生活會有影響，不過一定可以盡快找到適合人選；最重要是有服務市民的熱忱，還有一定的專業度，可以協助到整個市府團隊，是他考量的重點，有服務熱忱的人選都持續都在溝通，希望很快有好消息。

國民黨議員秦慧珠也問，現在新北市的議員、民意代表都認為是李四川最適合選新北市長，但是新北市長侯友宜屬意副市長劉和然。她自己曾和李、劉同事相當熟悉，不過回歸到為了黨、為了市民，「徵召你的話會不會去？」

李四川笑回，要好好為台北市工作才是重點，「我怎麼講都會有不同解釋，說不選人家不相信，說要選人家也沒有要信」，一旁的市長蔣萬安則搭李四川肩笑說「萬安緊抱。」

議員也關注台北警察局前局長張榮興昨上任警政署長，傳出將由中正一分局前分局長方仰寧接任局長，蔣萬安表示，因警政人事一條鞭，內政部也還沒有來跟市府討論後續人事，希望盡快確定。

汪志冰追問，對陳抗很有經驗的方仰寧覺得如何？會不會考慮？蔣萬安立刻回「會」。