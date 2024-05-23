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邀新加坡前總理李顯龍來北市？蔣萬安：可提出意願、規畫安排

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴議會總質詢。記者林麗玉／攝影

新加坡前總理李顯龍今年5月卸任，台北市長蔣萬安今赴議會備詢時，就被問及是否邀集李顯龍來北市，藍營議員建議，發出邀請函，先伸出友誼的手，就像邀請東京都知事小池百合子來北市一樣，代表台北能和國際化大都市平起平坐。蔣萬安表示，可以提出意願、規畫安排。

國民黨議員秦慧珠質詢時談到，去年蔣萬安到新加坡考察時，其中神秘消失的一天是不是去見現任總理黃循財和李顯龍？蔣萬安回應，去新加坡是見好朋友和新朋友。

隨後，秦慧珠也追問，李顯龍在擔任副總理時曾經來訪，已卸任的李現在是民間人士，有沒有機會邀請到北市訪問。尤其台北市有52個姊妹市，其中有54%是和我國斷絕邦交，既然邦交國變少，那就用姐妹市把老朋友找回來。

蔣萬安表示，可以規畫之外，台灣僑界也有許多人在各國首都、城市，北市應該善用資源、經營關係、實質交流。

小池百合子 新加坡 李顯龍 秦慧珠 蔣萬安 邦交國

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