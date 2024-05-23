汐止900戶社宅基地埋大量廢棄物告吹 廖先翔促軍方善後

內政部原本規畫在新北市汐止區昊天嶺，由軍方管理的「文高用地」興建900戶社會住宅，地質鑽探發現遭掩埋大量廢棄物，清理要花4.5億元作罷。立委廖先翔今天邀國防部等單位到現場勘查，要求國防部負起責任，清除廢棄物後，才能推動其他活化土地方案。

昊天嶺軍方管理土地約9公頃，部分土地被民眾占用種菜。當地民眾說，民眾的「菜園」大約5年前被清除，隨後有業者進駐搭設圍籬，並有工程車輛進出，在這片土地堆放H型鋼等建材。業者聲稱合法租用，但軍方調查後，發現李姓上尉違法出租土地。

廖先翔說，地方人士對興建社宅懷抱期待，沒想到地質鑽探發現竟掩埋大量營建廢棄物等垃圾，甚至還有IC晶片等電子廢棄物，評估清理經費高達4.5億元，且至少耗時1年，國家住都中心認為不符效益，導致社宅胎死腹中。

廖先翔表示，今天邀相關單會到現場勘查，在汐止大同路一段515巷內的入口處，仍見許多瀝青廢渣堆到像座小山。這片土地未能能否興建社會住宅及其他社福設施，或是開發特色公園、體育園區，先決條件都是清除地底的廢棄物，相關單位才有意願接手活化，要求國防部1個月內提出改善計畫。

土地管理機關國防部政戰局人員說，1996年從軍備局手中接管這片土地，因國有、私有土地交雜不易管理。過去有段時間做為陸軍訓練靶場，後來遭占用掩埋廢棄物。

軍方說，已提告訴請恢復土地原狀，法院裁定分4階段強制執行，目前已進展到法院擇期辦理強制執行作業最後階段，辦理廢棄物清運事宜。今天會勘後，軍方會在1個月內提供清理期程，以利需地機關規劃土地使用事宜。