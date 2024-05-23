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新任北市警察局長人選尚未定案…被問考慮方仰寧？ 蔣萬安秒答「會」
台北市前警察局長張榮興已上任警政署長一職，新任北市警局長人選尚未確定，北市長蔣萬安今赴議會總質詢，國民黨議員汪志冰問蔣萬安北市警察局長人選及條件，蔣說，他希望新任北市警局長是對台北市熟悉、有經驗、能夠即時掌握北市治安、警政相關業務，這個應該是很重要的。
汪志冰追問蔣，對於以前陳抗很有經驗的方仰寧覺得如何？並指方有經驗、有熱忱、又認真，會不會考慮？蔣萬安立刻回「會」。
蔣萬安今天赴議會總質詢，議員汪志冰表示，台北市沒有一天沒有警察局長，現在前局長張榮興已經高升出任警政署長，應該第一個公文是要批北市警察人事案？對於新任警察局長人選，蔣說，因警政一條鞭，中央內政部警政署應該要來溝通，但因張榮興剛上任，他希望盡快確定。
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