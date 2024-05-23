周杰倫何時攻蛋?議員轟柯文哲2魔咒 蔣萬安曝進度

台北大巨蛋何時能舉辦演唱會？亞洲天王周杰倫、五月天阿信等日前都喊話盼能攻蛋。台北市長蔣萬安今表示，大家其實都有很高的期待，希望可以在台北大巨蛋辦演唱會。體育局長王泓翔表示，據他了解，目前遠雄有在找消防安全基金會做消防逃生避難審查。至於有沒有演唱會已來接洽明年檔期？王說，遠雄要先完成消防逃生審查，據他了解，都有人來接洽。

汪志冰表示，台北市今年原本要舉辦的演唱會有48場，一共有高達156萬人次的商機泡湯，正因沒有清楚規範，導致今年的大巨蛋的演唱會全部泡湯？尤其現在已經五月底，今年到年底為止，遠雄是否有提出明年要辦的演唱會？王說，遠雄還沒有來申請，不過都有人來接洽。

蔣萬安今天赴議會總質詢，議員汪志冰質詢大巨蛋何時可以辦演唱會？汪直言問，「蔣萬安怎麼樣破解前市長柯文哲下台前設下的大巨蛋兩道關卡？」汪志冰說，市長蔣萬安曾公開表示過，要辦非運動賽事活動須先處理但書問題，所以要辦演唱會要過兩關，第一，是要符合安全建築技術規則建築設計施工篇第127條規定；第二關卡是須經過專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全？

議員也分析，當年柯文哲設下的關卡一，包括符合建築技術規則127條，因大巨蛋觀眾席在地平面十點五公尺，無法符合建築技術規則127條需在七公尺以內，第一關卡確定很難解套，除非將大巨蛋砍掉重練；至於關卡二，則需經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全，根據遠雄4月8日給北市府發函給台建中心的函文，台建中心也回覆之前都有審過「無需、也不會再協助驗證」，目前看，這兩關都走不通？

汪志冰說，副市長李四川曾公開表示2017年內政部已經認定大巨蛋是體育場館，只要符合台北市大型群聚活動管理自治條例就可以舉辦大巨蛋，問蔣「能不能破除柯文哲設下的兩道魔咒？」

建管處長虞積學表示，大巨蛋的確不適用建築技術規則127條，主要是因為當時會認為大巨蛋是體育場館，但可能會有非體育活動的使用用途，但現在非體育活動舉辦的比例上，都已經有調整，演唱會僅是臨行性使用，會用大型群聚活動管理自治條例來管理。

汪志冰也質疑，台北市今年原本要舉辦的演唱會有48場，一共有高達156萬人次的商機泡湯，正因沒有清楚規範，導致今年的大巨蛋的演唱會全部泡湯？尤其現在已經五月底，今年到到底為止，遠雄是否有提出今年申請、明年要辦的演唱會？

體育局長王泓翔說，遠雄現在在做的，是要先進行消防避難審查，據他了解，遠雄應該會找消防安全基金會，至於找哪一家審查，會由遠雄決定，有在進行。

議員追問2025年是否已經有檔期？王泓翔說，遠雄要先完成消防逃生申請審查，至於有沒有藝人歌手有來申請？目前還沒有，不過據他了解，跟遠雄接洽的部分，一定是有的。