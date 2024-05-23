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傳中信金砸600億要買台北大巨蛋…議員拋「不如北市出資買」 蔣萬安回應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員秦慧珠以小巨蛋為例，認為台北市府能參照買下大巨蛋。記者邱書昱／攝影
國民黨北市議員秦慧珠以小巨蛋為例，認為台北市府能參照買下大巨蛋。記者邱書昱／攝影

台北大巨蛋完工啟用，卻傳出中信金有意以600億元拿下大巨蛋權利轉讓。國民黨台北市議員秦慧珠今天在總質詢時，以小巨蛋為例，由台北市買下大巨蛋。台北市長蔣萬安表示，牽涉到非常財務精算、負擔、分析等，會請體育局思考研究可行性。

秦慧珠表示，遠雄早在多年前就拋出360億元賣掉大巨蛋，如今看準大巨蛋完工啟用，舉辦多場國際體育賽事，傳出中信金組團要以600億元買下。她認為，不如北市出資買下大巨蛋，變成台北市的場地，自己能掌握大巨蛋來舉辦比賽、演唱會，帶動周邊經濟。

秦慧珠以小巨蛋為例，當年小巨蛋蓋好後，委託由東森集團經營，然而場地租金過高，引起藝文界人士反彈，最後是在時任北市長的郝龍斌解約，她試算，當年小巨蛋花費38億元造價，前兩年由東森營運，收入為5億多元、淨利2億多元，解約後交由台北市文化局經營，收入也有2億多元、淨利4千多萬元。

她說，小巨蛋這幾年累計下來，收入56億元、淨利25億元，如果扣除造價的38億元，還差13多億元，如果一年淨利2億元換算，六年半就能攤平，民國119年回本後，之後全部都是淨賺。認為大巨蛋也能比照辦理，並且與中央共享分攤經費。

蔣萬安表示，確實點出了當前的困境，如果北市府要買下，會牽涉到財務精算、負擔、分析，會需要體育局思考研議。有關大巨蛋合約轉移，體育局長王泓翔補充，若遠雄股權轉移，需要陳報到台北市政府，相關合約都載明清楚。

國民黨議員汪志冰也詢問大巨蛋舉辦演唱會進度，她說，據了解本來今年要舉辦48場演唱會，帶動156萬人次商機，因為遲遲未有舉辦的規範方向而泡湯，「遠雄有沒有提出今年申請、明年舉辦的演唱會？」

王泓翔表示，遠雄目前正請第三方單位進行消防避難設備的審查，完成後才能來申請演唱會接洽，目前據了解都有在接洽，但一定要完成前期的申請和審查。

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