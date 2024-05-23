北市第3位副市長等嘸人？「她」被點名 蔣萬安笑回：大家都是很好人才

台北市人口數在前市長柯文哲卸任前掉至250萬以下，市長蔣萬安前年剛上任時，北市僅設2位副市長編制，隨著去年5月31日北市人口達到250萬以上，依法蔣市府可增設第三名副市長。不過時間快一年，蔣萬安找第三位副市長，至今無譜。蔣今赴議會備詢表示，「我們會努力」，議員問是否沒第三副市長也沒差？蔣回「沒有，我非常需要（第三副市長）」，「妳看我黑眼圈愈來愈深，就知道了。」

汪志冰也點名旁邊的議員秦慧珠，表示秦對台北市有很大的擘劃想法，且財產申報都報了也沒差，蔣萬安則笑回，大家都是很好的人才。

蔣萬安今天赴議會總質詢，國民黨議員汪志冰質詢第三名副市長何時就任？問蔣已經找了快一年，怎至今無第三副市長「到底是大約在冬季？還是等到花兒都謝了？」蔣萬安答詢表示，「我們會努力…」，反被議員問，「已經一年了欸，還在努力中？」

汪志冰也幫蔣萬安統整出未目前尚無第三名副市長的原因，原因一：「沒有人要來？」蔣回，不會啦；第二原因是「太多人爭取，擺不平？」蔣說，這比較不會，不過這確實是比較辛苦的工作，的確是苦差事，財產申報等確實考量的因素會比較多。

議員分析的第三原因「心中已有人選，在等時機成熟？」蔣回「也不是，第一，就是很多徵詢的過程，大家會考慮的因素，終究這是一個辛苦的工作，要服務這麼多市民，還有議員提的財產申報，對生活會有影響，不過一定可以盡快找到適合人選，有服務熱誠的，有，都有，持續都在溝通。」

至於至今無第三副市長第四個原因，可能是「少一位副市長反正沒差？」蔣孝回，「沒有，我們非常需要（第三副市長）」，「妳看我黑眼圈，愈來愈深就知道了。」