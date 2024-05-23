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各行各業協力防災 汐止區公所與9家企業簽MOU

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區公所一口氣就簽了9家企業合作備忘錄，希望透過公私力量的合作，整合資源，提升防災救災效率。圖／觀天下有線電視提供
汐止區公所一口氣就簽了9家企業合作備忘錄，希望透過公私力量的合作，整合資源，提升防災救災效率。圖／觀天下有線電視提供

汐止區公所為了提升整體防災能量，今年再度和地方企業簽訂合作備忘錄，今（23）日一口氣就簽了9家企業，希望透過公私力量的合作，整合資源，提升防災救災效率，讓大家學習自助、互助、公助，落實防災工作。

在汐止區公所二樓舉行防災合作備忘錄簽署儀式，包括合作企業、新北市議員白珮茹及里長們都出席參加，希望透過民間力量的加入，加強未來防救災的合作，今年找了匯豐汽車及在地的食品團膳公司、還有寺廟加入防災行列，他們也允諾未來只要遇到災害時，如果地方有需求，他們都願意提供協助，儘一份在地企業的責任。

汐止區長林慶豐表示，面對全球氣候變遷，天然災害發生已朝向大規模與複合式災害型態，市府希望透過在地防災企業的推動，強化企業自主防災能力，共同提升整體防災的韌性。市府於112年已簽署316家，預計於115年要達到500家。汐止區自107年起已簽署9家防災企業，往例每年簽署2家企業，公所今年一次簽署9家，所以，現在汐止區共有18家的防災企業，公所也感謝消防局大力媒合在地企業，更要感謝今天所有與會的企業，與公部門共同攜手提升在地防災量能，讓救災資源更多元化。

新北市議員白珮茹指出，與企業簽署防災合作備忘錄，是希望災害發生時，有更多的企業可以協助公部門各項資源，政府的能力有限，民力無窮，很感謝參與的企業。

林慶豐說，藉由防災企業合作備忘錄的簽署，企業可以參與在地防災演練、防災社區活動、防災士培訓，除了了解公部門運作外，也可以強化防災企業的自主量能；再者，增進政府公部門與民間企業互助合作的能力，災害發生時可以即時將資源整合，避免資源的浪費；最後，鄰里防災建立合作友善關係，發揮自助、互助、公助，落實防災。

氣候變遷 汐止 白珮茹

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