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關渡大橋折除導桿護欄 市議員會勘科技執法代替

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
來往淡水八里重要橋樑的關渡大橋，未來將會拆除車道分隔的回復式導桿，並且採用科技執法來代替。圖／紅樹林有線電視提供
來往淡水八里重要橋樑的關渡大橋，未來將會拆除車道分隔的回復式導桿，並且採用科技執法來代替。圖／紅樹林有線電視提供

連結雙北來往淡水八里重要橋樑，關渡大橋，隨著淡水八里人口增加車流量愈來愈高，因此車禍事故也隨之增加，但原本路幅寬度就不大的關渡大橋，要怎麼規劃才能夠減少事故發生，日前新北市議員鄭宇恩會同公路總局及新北市交通局、警察局等單位到現場會勘，未來將會拆除車道分隔的回復式導桿，並且採用科技執法來代替。

市議員鄭宇恩表示，在關渡大橋部分區域設置防撞護欄，原本的用意是要改善車輛跨越雙白線的問題，但是反而造成死亡車禍頻傳，所以議員也要求警察局及公路總局，將關渡大橋的防撞護欄拆除，改以科技執法的方式取締違規跨越雙白線，來解決車禍頻傳的情形。

鄭宇恩指出，過去發生過機車因為要變換車道但來不及反應，因而撞上設置在雙白線上的導桿，導致機車倒下後方車輛撞上而傷亡的情況，因此將導桿拆除不僅是可以避免汽機車撞上而導致後續二次事故的情況，再加上使用科技執法，讓用路人避免再跨越雙白線違規，也讓關渡橋行車更有秩序也更加安全。

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