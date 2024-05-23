道家人文協會連續12年端午送暖 捐粽數高度「超過5座玉山」
新北市府於22日舉行「粽愛相連 串起希望」端午愛心粽捐贈儀式，中華道家人文協會連續12年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，本次捐贈愛心粽2萬7,250顆，12年已累計捐出突破20萬顆，捐粽數高度「超過5座玉山」。
新北市社會局長李美珍表示，感謝道家人文協會多年來與新北市政府攜手幫助弱勢家庭，12年來累積捐贈達20萬150顆粽子，受益人次達5萬9,885人次。
中華道家人文協會理事長張旖表示，協會12年來投入公益不曾缺席，感謝新北社會局的支持與協助，本次捐贈的愛心粽於22日一早由協會志工們親送至新北14處社福單位，希望弱勢家戶在佳節裡能品嚐到美味肉粽，感受滿滿社會愛心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言