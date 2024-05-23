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道家人文協會連續12年端午送暖 捐粽數高度「超過5座玉山」 

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖取自中華道家人文協會官方網站
圖取自中華道家人文協會官方網站

新北市府於22日舉行「粽愛相連 串起希望」端午愛心粽捐贈儀式，中華道家人文協會連續12年響應「新北市好日子愛心大平台」實物銀行捐贈粽子，本次捐贈愛心粽2萬7,250顆，12年已累計捐出突破20萬顆，捐粽數高度「超過5座玉山」。

新北市社會局長李美珍表示，感謝道家人文協會多年來與新北市政府攜手幫助弱勢家庭，12年來累積捐贈達20萬150顆粽子，受益人次達5萬9,885人次。

中華道家人文協會理事長張旖表示，協會12年來投入公益不曾缺席，感謝新北社會局的支持與協助，本次捐贈的愛心粽於22日一早由協會志工們親送至新北14處社福單位，希望弱勢家戶在佳節裡能品嚐到美味肉粽，感受滿滿社會愛心。

聚傳媒

公益 實物銀行 弱勢家庭 愛心 玉山 粽子

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