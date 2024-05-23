北流1.9億爭議款文化部恐要出錢？ 蔡詩萍：依監院報告重新協商

北流履約工程款1.9億元，因柯市府與中央文化部溝通落差，遲遲無法撥款，甚至衍生每月80萬利息，現任市長蔣萬安去年拍板，由市府代墊後續再與文化部協商，上會期議會審議通過，並於本會期追加預算，文化局長蔡詩萍今表示，新任文化部長李遠上任後正安排時間，將由副市長林奕華帶隊前往，依監察院報告內容重新協商。

前市長柯文哲卸任前，留下台北流行音樂中心工程款1.9億元未結，每月須額外支付80萬利息，造成激烈政治攻防。市長蔣萬安去年拍板要由北市府先行墊付，後續再和文化局協商，經過議會政黨協商後，上會期通過，北市府教育委員會今天審文化局預算追加減，共追加1億9252萬7000元。

文化局長蔡詩萍說明，上個會期墊付款案通過後，監察院調查報告也出爐，責任釐清部分，分別市府、文化部「各打50大板」，雙方都有責任，因此目前和文化部會依這份報告基礎下協商，新政府上任後正和文化部約時間日期未定，但會由副市長林奕華帶隊前往。

教育委員會召集人、議員游淑慧建議，可以邀請北市立委一同前往，「文化部畢竟是立委管的。」若委員願陪同前往，協商上也會較容易。蔡詩萍允諾，會轉達議員意見。