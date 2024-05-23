千人護送金山二媽回野柳媽祖洞 全台唯一退潮古禮祭典

北海岸傳奇媽祖文化祭今天展開，上千名信眾及各友宮神尊共同護送二媽回到野柳海蝕洞，全程18公里的徒步海岸遶境活動，是北海岸年度盛事，活動除了維持傳統的徒步遶境，還有媽祖造型氣球、金山在地美食及信封壓轎金等創新亮點特色。

北海岸傳奇媽祖文化祭－金包里二媽回野柳媽祖洞祭典，今天登場，由民政局長林耀長與慈護宮董事長游忠義一同扶轎起駕，上千名信眾及各友宮神尊共同護送二媽回到野柳海蝕洞，向媽祖祈求平安。

金山區長劉昌松說，金山二媽回娘家每年全程18公里的徒步海岸遶境活動，是北海岸傳奇媽祖文化祭最重要的一環，是區內年度盛事之一，活動除了維持傳統的徒步遶境，還增加了創新亮點特色，例如媽祖造型氣球、金山在地美食及信封壓轎金。

民政局長林耀長表示，沿途設置有補給站，匯集多樣金山特色小吃有粿粽、金山肉包、紅龜粿、燒賣、黑糖粿等，讓參與行腳的信眾吃的滿足又開心，讓大家一路「呷平安」。此外全程徒步隨轎行腳的信眾，會拿到廟方精美設計的甲辰年信封壓轎金1份，不但保平安也非常具有紀念價值。