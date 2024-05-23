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大稻埕碼頭恢復街頭藝人開放 北市文化局：最快7月開放申請

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市大稻埕碼頭2018年因噪音問題將街頭藝人表演區取消，議員認為碼頭發展與過去不同，更有20多間卡拉OK業者音量很大，禁止條件已不存在，盼能恢復，文化局表示，將於6月初辦會勘，順利的話預計7月可開放申請。圖／聯合報系資料照
北市大稻埕碼頭2018年因噪音問題將街頭藝人表演區取消，議員認為碼頭發展與過去不同，更有20多間卡拉OK業者音量很大，禁止條件已不存在，盼能恢復，文化局表示，將於6月初辦會勘，順利的話預計7月可開放申請。圖／聯合報系資料照

北市大稻埕碼頭貨櫃市集已是重點觀光區，每年夏天更舉辦煙火秀吸引遊客前往，不過2018年因噪音問題將街頭藝人表演區取消，議員認為，大稻埕碼頭發展與過去不同，實際走訪更有20多間卡拉OK業者音量很大，過去禁止條件已不存在，盼能恢復。文化局表示，將於6月初辦會勘，順利的話預計7月可開放申請。

議員陳炳甫指出，大稻埕碼頭是時下相當熱鬧新興地區，有市集、餐廳，過去也設有街頭藝人表演區，但附近居民認為太吵，經研議後改為不開放街頭藝人表演，但現在該地區有超過20家卡拉ok業者，開放讓民眾付錢唱歌，聲音也很大聲，他認為，如果市府當初利用噪音禁止表演，條件應已不存在。

陳炳甫說，這幾年碼頭發展也比過去繁榮，希望該處除了目前設立原住民表演特區外，能夠恢復街頭藝人展演點；議員游淑慧表示，水利處目前規畫於關渡碼頭新闢貨櫃市集，希望能將街頭藝人表演區也一併規畫，提供更完善的表演場域。

文化局長蔡詩萍說，日前有到現場踩點，確實有很多卡拉ok，該地2014年有設立街頭藝人表演區，2018年因民眾抗議裁撤，但該處狀況已今非昔比，會重新考量並與水利處協商研議設置表演專區。

蔡詩萍說，為街頭藝人開創更多表演地點是文化局責任，會持續盤點空間協商，大稻埕那邊目前很多卡拉OK在那邊設點，有一些屬於灰色地帶，未來除了恢復設點外，街頭藝人表演權利也需要受到保障，需要地方一同協助。文化局補充，正與水利處盤點大稻埕碼頭設置街頭藝人表演區地點可行性，6月初將辦理現場會勘，如經與在地協調順利，預計7月可開放申請。

噪音 大稻埕 碼頭 街頭藝人 貨櫃市集

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