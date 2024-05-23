環狀線好消息！ 今搭施工架「修復時程可望縮短到1年內」

新北捷運環狀線受地震影響，11處局部位移，目前修復中。經過4次專家學者會議已確認盤式支承設計強度，36組盤式支承施工廠商已訂料生產中，新北捷運局今進場搭設施工架及高空平台，努力拚修復。可望將修復時程縮短到一年內，加速恢復營運。

捷運局表示，目前全力拚環狀線修復，努力縮短修復時程，加速恢復通車營運，從今起連續4天，在中和區板南路上的第一處墩柱施工架及高空平台搭設作業，後續也將逐墩施作，提供復原工程充足且安全的空間，並選擇非尖峰上下班時間，降低對市區車輛通行影響。

捷運局表示，復原工程須搭設16至28公尺高的上下設備及高空作業平台，提供後續進場修復的作業空間。施工架與作業平台搭設好後，將敲除原有盤式支承，更換並焊接新的盤式支承，及設置臨時千斤頂擡升等復原工作，鋼箱梁復位後，接續軌道、隔音牆、水環及機電纜線修復，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等作業，並確保類似情形不再發生。