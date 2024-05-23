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環狀線好消息！ 今搭施工架「修復時程可望縮短到1年內」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北捷運局今進場搭設施工架作業。圖／新北捷運局提供
新北捷運局今進場搭設施工架作業。圖／新北捷運局提供

新北捷運環狀線受地震影響，11處局部位移，目前修復中。經過4次專家學者會議已確認盤式支承設計強度，36組盤式支承施工廠商已訂料生產中，新北捷運局今進場搭設施工架及高空平台，努力拚修復。可望將修復時程縮短到一年內，加速恢復營運。

捷運局表示，目前全力拚環狀線修復，努力縮短修復時程，加速恢復通車營運，從今起連續4天，在中和區板南路上的第一處墩柱施工架及高空平台搭設作業，後續也將逐墩施作，提供復原工程充足且安全的空間，並選擇非尖峰上下班時間，降低對市區車輛通行影響。

捷運局表示，復原工程須搭設16至28公尺高的上下設備及高空作業平台，提供後續進場修復的作業空間。施工架與作業平台搭設好後，將敲除原有盤式支承，更換並焊接新的盤式支承，及設置臨時千斤頂擡升等復原工作，鋼箱梁復位後，接續軌道、隔音牆、水環及機電纜線修復，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等作業，並確保類似情形不再發生。

捷運局強調，目前已開25次復原工程推動檢討會議，並為確保類似損害不會再次發生，雙北捷運局共同委託第三方公正鑑定單位除將持續辦理損害情形的損害分析。

環狀線修復今天開始進場搭設施工架及高空平台。圖／新北捷運局提供
環狀線修復今天開始進場搭設施工架及高空平台。圖／新北捷運局提供

捷運環狀線 新北捷運

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