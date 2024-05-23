北市運輸業者今宣誓停讓行人 運將：走路慢耽誤駕駛更危險

北市交通局訂定今年為「交通安全年」，推動行人安全，客運、計程車業者今宣誓「落實路口停讓行人」。不過計程車業者說，行人過馬路拖時間導致右轉車輛排很久，結果紅燈又亮起，造成路口堵塞反而不安全，直呼「距離3公尺行人優先有盲點」；副市長李四川表示，不僅車輛應停讓行人，行人通過路口也要快速，別看手機、聊天，降低事故率。

計程車與行人事故屢見不鮮，中央仍修法將部分違規取消記點或微罪不開放檢舉。北市計程車有3萬1667輛、公車約3500輛；北市交通大隊統計，2024年1月到5月15日，行人死傷交通事故有642人，其中5人死亡，死亡人數與去年同期相比減少9人。2023年取締駕駛未停讓行人穿越馬路有2.9萬件、行人違規也有3.8萬件。

北市計程車公會監事梁平良表示，很多行人過馬路拖時間耽誤駕駛， 他認為車輛距離行人3公尺就要停讓有盲點，因為每個馬路的寬度不同，若遇到大量行人穿越馬路，右轉車輛要排很久，行人不斷經過車輛就無法轉彎，最後紅燈又亮起來，造成路口堵塞，反而不安全。

首都客運總經理李建文說，行人穿越路口不專心確實造成困擾，呼籲快步通行、別滑手機和聊天，否則駕駛難以判斷路人行為模式，公車司機專心、行人也要專心。

李四川表示，日前因港籍遊客在台發生車禍，議會有許多議員責備，但A1事故與去年同期相比已下降，仍須持續努力，路口停看聽，讓行人安全走斑馬線，能減少更多事故。