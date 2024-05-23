舊衣回收量逐年攀升衍生亂象 新北修法強化管理

快時尚蔚為風潮，也導致舊衣回收量逐年攀升，新北市環保局統計，2021年回收量有4724噸，2023年已達7023噸，衍生舊衣回收箱管理問題如舊衣爆滿未清，或被當一般垃圾桶亂丟垃圾，新北市環保局修訂「新北市舊衣收集再利用設施設置管理要點」，根據違規態樣，改善期由原本1周至1個月，縮短為2到7天，違規情形嚴重者更將撤銷點位，要求設置單位落實管理。

新北市舊衣回收管道有分社福團體設置及清潔隊回收兩處，新北環保局統計舊衣回收量，2021年社福團體回收3390.7噸、清潔隊1333.8公噸總計4724.5噸，2022總計6106.6噸、2023年7023.2噸，今年第一季已達2000.5噸，也顯示舊衣回收量逐年攀升，推測與快時尚風行，加上政府單位全力推廣有關。

不少舊衣有8成新，都能變賣再利用，造福不少社福與弱勢團體，環保局表示，2021年至今年核准53家社福團體設置，目前共計有15區、2365個舊衣回收箱，這53個社福團體共僱用95位身障人士。

環保局表示，社福團體回收舊衣由社福團體自行變賣再利用協助弱勢，清潔隊回收變賣金額均價依市場行情波動，2021年變賣105萬4268元、2022年變賣90萬9629元、2023年變賣525萬6434元，今年第一季則變賣411萬5754萬元。

因舊衣回收數量增加，衍生部分亂象，就發生舊衣回收箱有未依核准點位設置，或設置舊衣回收箱影響交通與環境衛生，也有不少舊衣回收箱外觀未清潔完整、被張貼廣告或舊衣滿出未清等，還有遭民眾惡意棄置衍生廢棄物如垃圾、棉被、枕頭等問題。

環保局表示，本次修正要點，嚴加管理上述情形，依不同違規樣態，改善期限由原本的1周至1個月，縮短為2至7天內須改善完畢，且違規情形嚴重者將撤銷點位，要求設置單位落實舊衣回收箱管理。

新北市傷殘之友協會理事長湯劍雄表示，先前因疫情，舊衣出不去，導致各倉庫塞滿滿，有些品項難出，10元收來的，賣出去可能只剩2元，還要倒貼，但隨著疫情解封，目前產銷已經逐漸穩定，回到疫情前水準，目前最多人要收的是童裝為最大宗。

湯劍雄認為，強化舊衣回收箱管理是很好的政策，但實際還是民眾公德心教育要先做好，他們不是沒有抓過亂倒垃圾的民眾，但這些人不抓、不檢舉還好，被檢舉還會報復，像在回收箱破壞、潑糞、亂倒垃圾都有，也有待相關單位重視。