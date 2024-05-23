議員籲別乾瞪眼2025大阪世博熱 蔣萬安允研議參與宣傳台北

日本大阪將於2025年4月舉辦世界博覽會，截至去年底已有159個國家、地區宣布參展，民進黨議員何孟樺表示，過去歷屆世博北市都會研議參展或有露出計畫，不過市長蔣萬安至今未看到規畫，要求儘速研議，不要到時只能乾瞪眼「全球世博熱」，北市卻無參與。蔣萬安說，因大阪世博舉辦時間與雙北世壯運重疊，會研議看用什麼方式，在大阪世博宣傳台北。

何孟樺表示，2025大阪世博吉祥物名稱「MYAKU-MYAKU」，就是代表大阪的「水之都」意象，已經在日本掀起一波轟動熱潮，不過她質疑，向北市府調閱參與2025世博會的相關計畫時，觀傳局卻僅回覆「刻正研議中」，議員認為，2018年大阪奪得2025世博主辦權至今已經過了6年，北市府竟毫無相關計畫，質疑難道蔣萬安跑去日本參訪只是作秀而已，完全帶不回實際成果嗎？

何說，台灣不是國際展覽局會員國之一，且又受到國際打壓，這次能以民間企業的名義來參加大阪世博已經算是突破，除了讓世界看到台灣，也希望跟世界介紹台北，她舉例，北市過去曾有赴2010上海世博參展的經驗，2015米蘭世博雖官方無法實際參與，但北市府則透過專案協助民間參與，另外，2021年杜拜世博，也有民間團隊透過沙盒遊戲Minecraft創造「我們的世博」，邀請全球各國一起參與線上世博。

何孟樺表示，可見台灣的民間創意相當充沛，無論以何種形式，都希望台北市不要錯過「全球世博熱」，她也建議，除了向民間徵件創意提案外，台北市也可以參考與中央協調共同展出，或是與民間團隊一起參加大阪世博共創挑戰，讓台北永續發展、智慧城市的成功經驗讓世界看到。