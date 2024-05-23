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一家大小生計全靠船 漁民懇求擴建野柳漁港避颱風

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市野柳漁港每到颱風季節時船隻紛紛回港停靠，大小船互相在港區卡位，導致停泊空間不足。圖／新北市漁業處提供
新北市野柳漁港每到颱風季節時船隻紛紛回港停靠，大小船互相在港區卡位，導致停泊空間不足。圖／新北市漁業處提供

新北市野柳漁港為民眾假日享受海鮮美食熱門地點，近年該漁港船隻、噸位逐漸成長，漁港港區不敷使用，導致颱風來襲時不少漁船需要到周邊漁港暫避風浪。新北市立委廖先翔接獲漁民反映後，日前邀集漁業處等單位現勘希望擴建野柳漁港，新北市漁業處評估擴建漁港將達4億元，擬先向漁業署爭取數值模擬及水工模型補助經費以評估可行性。

新北市萬里區漁會200噸級以下各型大小船隻總數約368艘，平日天氣穩定時漁船出海捕魚，漁港停泊空間較有餘裕，但每到颱風季節時船隻紛紛回港停靠，大小船互相在港區卡位，導致野柳漁港空間不足，不少船隻只能選擇較遠的基隆或磺港漁港停船，因此漁民盼擴建野柳漁港，不至於開船到更遠地方避風浪。

新北市萬里區漁會總幹事林慧玲表示，由於野柳漁港有內泊及深水泊（外泊）區，內泊因堤岸阻隔穩定度較佳，深水泊區易受潮汐、風浪影響使船隻停靠時穩定度較差，因此希望擴建野柳漁港延伸離岸堤，讓更多漁船安心停靠。

她說，設籍野柳的漁船最大有200噸，也有不少100、50噸的大漁船，每艘漁船背後都是一個家庭的生計，颱風來襲時不少船主都會在船上守護避免船隻受損，目前新北市府已經在萬里漁港增建延伸東外堤，盼野柳漁港也能擴建。

新北市漁業處長簡明雄對此表示，颱風發布時，漁船多會進入鄰近作業海域漁港泊靠避風，故野柳漁港在地漁民希能延伸港嘴防波堤，改善外泊區靜穩度，使外泊區仍可提供避風使用。

漁業處表示，現約有123艘漁船設籍野柳漁港，因野柳漁港港嘴水深達19公尺，相較萬里漁港港嘴水深8公尺，施工難度及經費遠大於萬里漁港東外堤，粗估經費至少4億元，後續仍須進行數值模擬、水工模型及可行性評估，所需評估經費約1千萬元，漁業處今年將向中央爭取經費辦理，期能使漁船安全停泊。

萬里 野柳

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