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北市府：蔣萬安上任至今累計減債149億 人均負債降至3萬以下

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席萬華區里長座談受訪。報系資料照。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安出席萬華區里長座談受訪。報系資料照。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安上任後，根據公共債務法還債 ，今年5月執行債務還本，減債49億元，上任迄今已累計減債149億元。債務未償餘額實際數由111年底上任時的898億元，下降至749億元，預估1年可減少債息支出近1億元，人均負債亦由3.63萬元，下降至2.985萬元，達成人均負債低於3萬元目標。

北市財政局長胡曉嵐表示，蔣萬安上任後積極推動各項建設，不但著重開發招商，更本於財政紀律原則審慎控管債務，持續減債；北市府自籌財源達1100億元以上，占歲入比率歷年皆居6都之冠。

胡曉嵐指出，去年台北市以270億元奪下招商王，今年更積極招商開源節流，包括該局主導辦理之「台北市大安區辛亥段四小段188地號等22筆土地公辦都市更新案，已於3月份完成簽約，另外，內湖區潭美段五小段21地號等6筆市有土地設定地上權案順利以20.84億決標，預計6月份完成簽約。

胡曉嵐說，透過各項招商有效引導民間資金投入建設開發，讓北市府不但可以獲得穩定財源收入，用以支援捷運、交通、社福、市場改建等各項重大經費支出，亦可有效改善市容景觀，力拼民眾有感施政。

北市主計處指出，北市還債經費來源是年度編列的債務還本預算，依公共債務法第12條第1項規定，以當年度稅課收入至少5%至6%編列債務還本預算；另外，還包括依公共債務法第12條第2項規定得視歲入執行狀況，增加還本數額。債務基金賸餘資金，也依北市債務基金收支保管及運用自治條例第4條規定，基金資金運用於償還債務。

債務 蔣萬安

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