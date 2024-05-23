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殺人未遂逃犯檢討 謝國樑：懲處醫院延誤通報改善監視器
簡姓殺人未遂通緝犯從基隆治療的醫院逃脫4天，昨晚在新北市新莊落網，醫院延誤通報5小時，且基隆警方公布監視器畫面時，其實人早已跑去雙北趴趴走。針對檢討的聲音，市長謝國樑今天表示，將追究醫院延誤通報責任懲處，另監視器汰換也要加速進行，鼓勵民眾、店家自己申請設置，增加監視器的密度。
謝國樑說，醫院的通報速度緩慢，要求衛生局調查究責，本周六會向外界說明懲處結果。警方很努力偵辦要把嫌犯找到，但會和警方一起努力再檢討流程，在社會溝通方面做得沒有那麼及時，未來在兼顧訊息透明及辦案需要，也希望警察局向社會大眾說明更透明、迅速。
至於監視器妥善率影響辦案的部分，謝國樑表示，基隆警方的監視器超過10年沒有更換，他上任前有所謂的5年更換計畫，但因疫情的關係，第一批5年的更換計畫到112年4月才正式開始，他上任後感到無奈。
謝國樑指出，為改善此情況，他上任後提出每支監視器補助3500元計畫，由民眾提出申請，只需要民眾、店家負擔網路和電費，目前申請很踴躍，每一里都有2、30支以上。因此一方面等警方監視器的建置，民眾也可以申請設置。
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