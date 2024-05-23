南機場整宅 2單元公辦都更啟動

0403大地震，造成屋齡逾50年的台北市南機場整宅嚴重受損，都更迫在眉睫，單元四、五住戶自行整合第一階段意願已從約4成提高至逾75%，通過公辦都更7599專案計畫第一階段受理門檻，北市府指出，即刻啟動公辦都更程序，助住戶儘快回到安全宜居家園。住戶則說，還有少部分住戶反對，盼市府多溝通。

北市更新處表示，北市府為加速南機場整宅更新重建，2015年設立駐地工作站，長期在地凝聚社區共識，陸續針對南機場整宅各單元開公辦都更說明會，累積超過300場次，同時探訪、調查住戶都更意願，但南機場整宅戶數眾多、產權複雜，意願整合不易。

南機場整宅七個單元中，單元一、二、三已於2017年至2020年間成立更新會，更新處5月18日開單元一公辦都更說明會、6月則是單元二，單元三辦理招商作業中，單元四至七持續溝通整合。

更新處指出，單元四（一期4、5棟）、單元五（一期6、7棟）去年完成產權資料更新，並啟動頭人尋訪、建立初步整合組織、辦理多場說明會，同時創建LINE群組宣傳即時資訊並討論都更事務，截至今年1月兩單元的LINE群組都更意願累積約4成。

0403大地震造成南機場整宅受損，也讓單元四、單元五住戶更重視居住安全。更新處分別於4月9日、5月9日開公辦都更說明會，2場共有300多位住戶出席，大多住戶都希望以公辦都更方式重建。

更新處表示，在駐地工作站協助、熱心住戶推動之下，迅速整合意願且並於5月送件申請，經更新處檢核戶數意願比分別為77.84%（151／194戶）、75.52%（145／192戶），均達公辦都更7599專案計畫第一階段75%受理門檻，北市府正式啟動公辦都更程序。

住戶表示，地震過後房屋受損嚴重，大家都有共識要改建，整合狀況也比1月那時候快很多，不過目前還有少部分住戶反對，主要分布在樓下店面屋主，憂心會影響做生意，或無法出租，希望這部分市府能加強溝通，讓都更速度加快，也盼容積獎勵可以好一點，都更後空間坪數能夠保有舊有坪數。