年審樓地板面積500萬平方米 新北AI建築審照拚明年上路

新北市去年核發437件建照，案量並非最高，但總樓地板面積達500萬平方公尺，僅次於台中，也代表市府必須投入大量時間與人力審查。市議員黃淑君昨質詢，要求市府應跟進北市，將AI審照納入規畫。工務局長祝惠美表示，建築審照目前是可使用AI技術，新北推動行政、技術分離政策，希望技術由公會來審，目前已著手規畫，拚明年上路。

台北市工務局大地工程處已啟用AI人工智能輔助審查水土保持計畫，透過AI逐頁判讀水土保持計畫，提早察覺文書疏漏，並對坡地安全影響重大因子如雨量、坡度、地質等加強審視，確保水保計畫品質。

黃淑君昨質詢表示，新北核發件數不高，但樓地板面積確是名列前茅，代表投入的審查時間會拉得非常長，副市長朱惕之曾表示希望推動AI審照，不知目前進度為何。

祝惠美說，現在各行各業都在推動AI，以增加行政效能，審照確實可利用AI，利用AI前要先建立大量資料庫，需要建置時間。

祝也說，新北採取行政、技術分離，技術部分希望由工會來審，某些法令上明確的，或原來已完成資料庫，會繼續跟公會討論，來建置系統。黃追問明年可否上路，祝表示「現在開始著手，明年試試看、努力看看」。