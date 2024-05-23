強化食安 新北打造國家級實驗室

食安問題連環爆，為強化檢驗效能及科學把關，新北市衛生局新增稽查人力，也斥資1億元，將在蘆洲重陽大樓打造580坪國家級「重陽實驗室」，可檢測項目逾1000項，預計2026年完工。市長侯友宜說，不只在源頭嚇阻，也要往下追查。

衛生局長陳潤秋昨天在市政會議做專案報告談「新北永續-健康淨零」，提到為了擴充食安檢驗量能，市府斥資1億元升級衛生局實驗室，成為國家級規格，建置分子生物、化學、細菌、病毒以及放射性核種等測試，配置液相層析串聯質譜儀、氣相層析串聯質譜儀、分子生物PCR等高精密儀器。檢驗人力現行15人，將再增加5人。

陳潤秋解釋，會想升級實驗室，是發現近期食安事件中毒品項與過去大不同，例如寶林茶室案邦克列酸，大家都束手無策，現有的實驗室受限場地、空間、量能，加上衛生局未來將搬往新北第二行政中心，使用蘆洲重陽大樓約580坪兩層半空間，不僅能快速檢驗，也是規格僅次於中央的實驗室。

此外，衛生局也啟動食安智慧監控中心2.0計畫，納管全市14家團膳業者及102所學校自設廚房，透過智能溫度計、AI影像辨識遠端溫度監控，也延伸至166家大型公立幼兒園，校園食品中毒案通報率降為87.5%。為提升食安稽查效能，現56名稽查人力，預計今年新增7人，2029年增至16人。

議員顏蔚慈說，對市府重視食安提升檢驗量能樂觀其成，「晚做總比不做好」，建議衛生局要與重陽大樓內民間社福團體溝通，避免社福單位無法使用其他樓層。顏也說，實驗室要定位清楚，也要提升第一線稽查人力，化被動為主動。