大體老師荒 新北跨局處討論找解方

北部醫學系面臨「大體老師荒」，教解剖學老師四處奔走找教學遺體，困境經本報報導，新北市政府副秘書長柯慶忠經多次會前會，昨邀集警察、民政、社會及衛生等單位跨局處討論，也找來教解剖學的老師參與討論。初步共識是新北市須成立教學遺體收集機構，才符合「解剖屍體條例」中的「所在地」要件，讓無主承領遺體使用在教學，解燃眉之急。市府強調，處理遺體要慎重，法制面完備才能上路。

北部醫學院密度高，大體老師由北區教學遺體聯絡中心當窗口負責收募及分配，中心夥伴涵蓋8所醫科，分別為台大、北醫、國防、陽明、長庚、輔大、馬偕、清大，1年約需80具遺體才夠用。北區教學遺體聯絡中心統計，2021年遇疫情衝擊，中心承領遺體47具，其中9具來自安置或路倒，捐贈占38具。

2022年中心承領遺體是63具，2023年略為上升到80具，今年到4月底，共有28具，安置或路倒有5具，整體供需仍吃緊，老師們憂心，若持續惡化，未來醫科生上解剖課勢必要更多人共用一具大體，對授課品質、解剖訓練都不利。

台大醫學院解剖學科教授李立仁直言，北區教學遺體聯絡中心每年約可收到600份捐贈大體同意書，現代人普遍高齡，簽署到捐贈還有多年時間，開拓無主遺體挹注在教學仍是重要一途。

柯慶忠表示，市府彙整警察、社會、民政、衛生、法制等各單位的意見，也借鏡北市經驗，初步共識是新北市須成立教學遺體收集機構，才符合「解剖屍體條例」中的「所在地」要件，無主遺體交給醫學院使用才有依據。

究竟是要成立新北市教學遺體收集機構，還是從台北市教學遺體中心去改名，以便涵蓋新北市等縣市，李立仁說，近期北區教學遺體聯絡中心將開會，改名一案會是一項議題。

立委吳宗憲曾是檢察官，他主張，可參考北市作法，將「新北市處理無名屍辦法」修訂得更完備，加進對已查明姓名、身分而無家屬者，可依「解剖屍體條例」規定辦理，行政上去突破、合作應不是問題。

律師謝孟高說，依母法「解剖屍體條例」第3條規定，無親屬請領的屍體，由警察機關或衛生機關通知所在地醫學院組成的屍體收集機構，依法新北市政府可輔導轄區醫學院成立遺體聯絡中心。謝認為，新北市府來做會比中央修法更快。

李立仁說，無主遺體帶回醫學院後，經防腐處理，透血管灌流，至少1年後才用上。防腐、靜置到啟用前，曾發生有家屬出現，擲筊問亡者「是否願意跟我們回家」，若家屬執意將已完成防腐的遺體帶走，校方絕對尊重。