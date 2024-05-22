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議員批清寒生早餐補助低 北市教育局擬調至50元

中央社／ 台北22日電

台北市教育局自民國98年起推動國小清寒學童早餐補助，不過議員今天指出，此政策不僅成效不彰，補助額度還只有30元，應檢討。教育局回應，將規劃調整至50元。

台北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員洪婉臻指出，教育局推動清寒學童早餐補助多年，受惠人數卻不斷降低，2018年時還有6.63%符合資格的學生受惠，到了去年只剩下4.13%，成效不彰且每況愈下。

她進一步表示，台北市物價較其他縣市高，早餐卻只補助新台幣30元及每週一次15元乳品，超商隨便一個三明治、飯糰或鮮奶就超過補助額度了，教育局應更用心協助弱勢學生。

台北市長蔣萬安允諾檢討精進，教育局長湯志民也說，補助額度的確偏低，考量物價上漲，規劃調整到50元，會盡快執行。

教育局 額度

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