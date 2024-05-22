永和、板橋試辦定時定點收垃圾 環保局允研議

民主進步黨籍新北市議員許昭興、黃淑君今天質詢建議市府可在永和區、板橋區試辦定時、定點收垃圾，減少民眾追垃圾車不便；環保局長程大維答詢表示將進行研議。

新北市議會進行二、三審各機關聯合業務報告及質詢，許昭興表示，台北市已有多處實施定時定點收垃圾，詢問新北市是否可以在永和區試辦。

許昭興指出，新北市幅員廣闊無法全市實施，可視地區試辦，加上清潔隊員人力愈趨吃緊無法適時補足，如果能定時定點收垃圾，也方便上下班民眾倒垃圾。她建議可在好停車、車流不多地點試辦，如永和區保福路；同黨議員黃淑君建議板橋區也可納入試辦區。

環保局長程大維答詢表示，近幾年環境部推行定時定點收垃圾，中央與地方一起推動，目前已規劃板橋江翠北側、新泰塭仔圳重劃區，劃設好定時定點收垃圾區及路線，讓民眾在尚未進駐之前能提早適應定時定點收運。

至於在市區道路增辦定時定點收垃圾，程大維表示，須整合垃圾車停車及收運路線，會將議員建議納入並與相關單位討論。

此外，黃淑君指出，有清潔隊員反映環保局發給清潔隊員衣服雖然立意良好卻不實用，建議未來發放前可做問卷調查，讓隊員了解需求。程大維表示，隊員可能對材質需求不同，有人需要透氣材質、有人需要防磨材質，未來將檢討發放規劃。