匠師畫半臉「扮百將」淡水古蹟博物館開體驗5月27日報名
端午節將至，新北市淡水古蹟博物館推出百將臉譜彩繪樂、暗訪文史走讀系列活動，6月10日端午節當日體驗獨有的「扮百將」，還能跟著清水祖師一起暗訪淡水的大街小巷，5月27日中午12點開放報名。
清水祖師相傳在清法戰爭中顯靈助戰，故獲清光緒帝頒發「功資拯濟」匾額；到了日治初期，淡水居民恭請清水祖師繞境，成功驅逐鼠疫，因而逐漸演變為淡水清水巖清水祖師繞境。其中扮百將是信徒向清水祖師還願的方式，繞境當日淨身後會在臉上畫上象徵神明的「全妝」，且全程不能說話，連續參加三年才算完成。
新北市淡水古蹟博物館為讓更多人認識傳統文化，首次邀請匠師為民眾「畫半臉」扮百將，分享傳承百年的習俗，而「暗訪文史走讀行」則是從得忌利士洋行集合出發，跟著清水祖師走訪淡水街道，還有達人隨行導覽，活動費用每人150元，臉譜彩繪開放40名、暗訪走讀開放40名，共80名，5月27日中午12點在官網報名。
淡古館長黃麗鈴說，清水巖清水祖師繞境至今已逾百年，這項民俗活動已公告登錄為新北市無形文化資產，時至今日已成為展現地方特色。端午連假除了「淡水清水巖清水祖師繞境」系列體驗活動外，滬水一方藝文空間3樓還有積木共和國、4樓陳逸駿個展。淡水海關碼頭則有專講淡水奇幻歷史的《18「古」怪事》及可愛爆棚的《淡古聯萌》IP特展。
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