匠師畫半臉「扮百將」淡水古蹟博物館開體驗5月27日報名

端午節將至，新北市淡水古蹟博物館推出百將臉譜彩繪樂、暗訪文史走讀系列活動，6月10日端午節當日體驗獨有的「扮百將」，還能跟著清水祖師一起暗訪淡水的大街小巷，5月27日中午12點開放報名。

清水祖師相傳在清法戰爭中顯靈助戰，故獲清光緒帝頒發「功資拯濟」匾額；到了日治初期，淡水居民恭請清水祖師繞境，成功驅逐鼠疫，因而逐漸演變為淡水清水巖清水祖師繞境。其中扮百將是信徒向清水祖師還願的方式，繞境當日淨身後會在臉上畫上象徵神明的「全妝」，且全程不能說話，連續參加三年才算完成。

新北市淡水古蹟博物館為讓更多人認識傳統文化，首次邀請匠師為民眾「畫半臉」扮百將，分享傳承百年的習俗，而「暗訪文史走讀行」則是從得忌利士洋行集合出發，跟著清水祖師走訪淡水街道，還有達人隨行導覽，活動費用每人150元，臉譜彩繪開放40名、暗訪走讀開放40名，共80名，5月27日中午12點在官網報名。