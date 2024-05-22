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北藝遭爆疑職場霸凌、假打卡 議員要蔣萬安勿淪血汗工廠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陳情人說，她因身體不舒服，休息時卻被同事椰榆，甚至被偷拍影片上傳到公開的個人IG，讓更多同事瀏覽、訕笑。圖／讀者提供
陳情人說，她因身體不舒服，休息時卻被同事椰榆，甚至被偷拍影片上傳到公開的個人IG，讓更多同事瀏覽、訕笑。圖／讀者提供

民進黨議員何孟樺接獲北藝一名員工陳情，這名員工今年三月時，疑遭同事職場霸凌，陳情人說，她因身體不舒服，休息時卻被同事椰榆，甚至被偷拍影片上傳到公開的個人IG，讓更多同事瀏覽、訕笑。議員將陳情人淚訴遭遇的錄音檔，在議場當場播放，哭訴她變成辦公室大笑話，相當不舒服。北藝董事長王文儀說，這次疑似職場霸凌案，主管有即時處理，不過坦言處理過程的確有疏失。

台北市長蔣萬安今天下午赴議會總質詢，何孟樺邀請北藝董事長王文儀備詢，對於北藝遭踢爆有員工遭職場霸凌，議員問王，是否知情有此事，是否覺得這個IG限動好笑？王表示，她不覺得好笑，坦言的確部門主管即時處理時有疏失，已經在檢討改進，應該要先通報單，有個人的單獨會談紀錄，但主管忽略這個流程，就召開大型會議，當時會議只是一個溝通，互相抒發己見。

何孟樺說，甚至根據「職業安全衛生法」規定，雇主均須針對「異常工作負荷促發疾病」、「執行職務遭受不法侵害」、「人因性危害」提出相應的預防計畫或留存相關文件、紀錄，但她發現，北市府適用《職業安全衛生法》相關規定的單位分別有14個機關、3個行政法人及245所學校，共計4萬5千多名員工，但近三年卻有91筆的紀錄是市府內7個機關、1個行政法人、6所學校未依法落實相關職業安全規定，包括北藝，質疑市府如果連自己人都保護不好，北市府又有什麼能力守護市民？

何說，未落實職業安全規定的局處，其中最嚴重的就是文化局，經她調閱資料，竟發現文化局所轄的北藝、北流、文基會都沒有落實相關規定、提出預防計畫，而她也披露，就是因為沒有完善相關規定，北藝在今年3月才會有員工遭到職場霸凌，最終不了了之，她強調，北市府根本在踩著受害者的屍體前進。

甚至北藝除了遭踢爆有疑似職場霸凌，更有疑似「假打卡」問題，她接獲吹哨者向她反映，北藝主管會要求員工先打卡下班後再繼續加班，如此北藝就不必支付加班費，議員痛批，北藝有許許多多隊表演藝術有熱情的年輕人，但付出竟然得不到回報，相當誇張，如果北市府因此淪為血汗工廠，那蔣萬安就是「血汗工頭」，北藝董事長王文儀回應，北藝都會依照相關人事規章行事，針對議員提出的質疑，會來了解。

文化局長蔡詩萍也允諾，將指派一組人員前往北藝調查、了解。市長蔣萬安要求各局處，均應依法落實相關機制，不會容忍市府員工遭到欺負的事情。

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