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淡北道路開工雙北兩樣情 議員要市府加強澄清避口水戰

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口，每到尖峰時間必塞，也是未來淡北道路的起點。聯合報系資料照
淡水區台2線淡金路與中正東路交叉路口，每到尖峰時間必塞，也是未來淡北道路的起點。聯合報系資料照

淡北道路卡關20年，終於在上個月15日動工，新北市議員陳偉杰今天議會質詢進度指出，淡北道路開工是淡水市民值得慶賀的事，但北市端卻有不同想法，呼籲市府加強溝通澄清，避免口水戰。工務局長祝惠美表示，目前需克服交通維持，中正東路、淡金路口要做些微調整，市長侯友宜也將安排視察。

陳偉杰說，淡北道路只要縮減車道寬度，就會導致原本的「伸縮空間消失」，如果塞車期間遇到救護車要過，幾乎騰不出空間可以讓，請工務局與交通局研議針對這樣的問題設定解決方案。工務局長表示，已設立電子看板捷運班次也增加來因應相關實施困難。

陳偉杰說，台北市議員質疑淡北道路只是把淡水的塞車移到士林北投，雖然新北有說明，但無論是2月28日在北投的說明會，還是3月9日在士林的說明會，這些無端的說法還是不斷在發生。

祝惠美說，雙北溝通密切，對交通的影響會雙方一起來解決。陳偉杰要求，工務局應該針對這部分有更高規格的說明與澄清，才能免於雙北為了交通的努力貢獻被政治的口水戰掩埋。

淡水 陳偉杰

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